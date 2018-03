Gli stranieri continuano ad acquistare sulla costa albanese. Ma perché?

Anche se siamo soltanto agli inizi di Marzo, gli investimenti immobiliari sulla costa continuano ad aumentare.

Le agenzie mostrano come gli stranieri (provenienti soprattutto dai paesi nordici), attirati dai costi di vita economici, stanno cercando di comprare una seconda casa sulla costa albanese soprattutto a Saranda , la meta preferita dei turisti.

Perché gli stranieri amano la costa albanese

Molti turisti considerano l’Albania il posto migliore dove investire per la stagione estiva. Soprattutto per la possibilità di poter comprare una casa su coste meravigliose a prezzi di gran lunga competitivi rispetto al resto d’Europa e che si aggirano intorno ai 30.000/40.000 €. In secondo luogo per la posizione geografica: Corfù è a due passi (nello specifico di Saranda), allo stesso modo è possibile raggiungere facilmente destinazioni gradite – per una gita di un weekend ad esempio – come Croazia e Montenegro. Senza dimenticare il motivo principale, ovvero sia il costo della vita albanese che, pur essendo aumentato rispetto a qualche anno fa, permette ai turisti di godersi le vacanze senza spendere troppo. I dati del portale internazionale Numbeo, in merito a questo, hanno evidenziato che l’Albania ha l’indice del costo di vita più basso (37,8) rispetto alle altre zone costiere della regione come Grecia e Croazia, entrambe con un indice superiore al 50.

Chi acquista in Albania

Le agenzie del territori hanno registrato una forte crescita degli investimenti immobiliari fatti da cittadini stranieri in pensione. Un’altra categoria di acquirenti è quella che vede come un potenziale investimento l’acquisto di immobili sulla costa, per beneficiare dell’aumento dei prezzi durante la stagione estiva che può fruttare un ottimo guadagno. Per questo motivo, il turismo degli investimenti immobiliari non sta coinvolgendo soltanto le mete più ambite come Saranda o Himara, ma anche città come Durazzo lontane dal favoloso clima del sud dell’Albania.

Come detto, sono soprattutto gli stranieri provenienti dai paesi nordici come Norvegia o Svezia ad investire. Ma negli ultimi anni anche turisti provenienti da Bulgaria, Polonia ed Ucraina hanno ‘scoperto’ l’Albania e mostrato particolare interesse per l’acquisto di immobili.

I prezzi delle case

Secondo le principali agenzie i prezzi di appartamenti, ville e terreni non sono cambiati nell’ultimo anno.

I prezzi – analizzati dalla rivista Monitor – ovviamente variano a seconda della zona e della qualità dell’immobile.

A Saranda, ad esempio, i prezzi partono da 550-600€/metro quadro nelle zone di periferia, per passare a 700-800€/metro quadro nel centro della città ed arrivare fino a 1000-1100€/metro quadro in riva al mare. I prezzi delle altre mete turistiche sono elencati in tabella:

