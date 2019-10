I cittadini stranieri che hanno visitato l’Albania hanno fatto registrare un calo durante il mese di settembre, nonostante caldo e belle giornate fossero favorevoli per viaggiare e godersi l’arrivo dell’autunno.

Albania, turisti in calo a settembre: -11% rispetto al 2018

I dati dell’istituto di statistica nazionale (Instat) riportato che, a settembre, il numero totale di cittadini stranieri giunti in Albania ammontava a 591.414, circa l’11% in meno rispetto a settembre 2018. D’altra parte, invece, è aumentato il numero di cittadini albanesi che hanno viaggiato verso l’estero: più del 9% rispetto a settembre 2018.

Nei primi nove mesi del 2019, il numero di visitatori stranieri ha fatto registrare il +7,9% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. La causa principale del calo del mese di settembre è da attribuire ai turisti dal Kosovo, circa il 37% in meno rispetto a settembre 2018.

Fonti delle agenzie turistiche kosovare – riporta la rivista Monitor – hanno confermato che il pedaggio da 5 euro della ‘Rruga e Kombit’ ha scoraggiato gli spostamenti verso l’Albania durante i week-end al di fuori della stagione estiva.

Tuttavia, il turismo a settembre ha fatto registrare un trend alquanto negativo anche per i visitatori dagli altri paesi. Secondo le stime Instat, i visitatori dalla Polonia hanno fatto registrare un calo del -19% durante il mese di settembre: valore negativo che si ripropone anche prendendo in considerazione l’intero periodo Gennaio-Settembre 2019, al pari di quelli dei visitatori inglesi.

Alcuni rappresentanti delle agenzie turistiche polacche hanno riferito alla rivista Monitor che i pacchetti albanesi sono in calo, poiché lo scorso anno hanno raggiunto un livello relativamente costoso e, per questo, il Paese delle Aquile non viene più considerato come una destinazione economica dato che paesi come Grecia e Turchia offrono pacchetti all-inclusive a prezzo minore.

Sempre a settembre 2019, sono stati i 562.574 i cittadini albanesi che hanno viaggiato verso l’estero, facendo registrare una crescita significativa del 9,1%. In totale, nei primi mesi del 2019, sono stati 4.461.255 i cittadini albanesi usciti dai confini nazionali, il 9,7% in più rispetto al periodo gennaio-settembre 2018.