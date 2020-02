Nonostante venga ancora vista come una meta hipster, l’Albania inizia ad essere attraente per i turisti.

I voli internazionali collegano l’aeroporto di Tirana con la maggior parte delle destinazioni nel mondo, e le low cost come la Wizz Air e Easyjet , o la nuova compagnia di bandiera Air Albania offrono voli da diverse città italiane verso Tirana.

I media stranieri parlano dell’Albania come un paese senza rischi e con straordinaria bellezza naturale, e negli ultimi anni si sono moltiplicate le testimonianze a favore. Tirana è diventata una città moderna dove la maggior parte delle persone comunica in inglese o italiano, le infrastrutture turistiche sono discrete e i visitatori stranieri possono contare su un soggiorno tranquillo e sicuro.

Gli italiani sono più agevolati perché oltre all’aereo, per raggiungere l’Albania, possono usare comodamente il traghetto partendo da Bari, Brindisi, Ancona o Trieste.

L’Albania offre turismo in tutte le stagioni, dove grazie al clima favorevole si possono godere paesaggi e bellezze naturali uniche. Il turismo è aumentato in modo significativo negli ultimi anni e nel settore sono stati fatti anche importanti investimenti. Ma oltre questo tipo di turismo, vi è un altro per ora poco conosciuto: il turismo sanitario, che in modo silenzioso sta crescendo, raccogliendo moltissimi visitatori stranieri, secondo l’Istituto di Statistica Albanese (Instat).

Il turismo sanitario, la nuova tendenza in Albania

Secondo la più recente pubblicazione dell’Istituto di statistica albanese, la variazione annuale del 2019 rispetto al 2018 è del 138,4%. Il “turismo sanitario” in Albania tocca cifre altissime, vivendo un vero e proprio boom.

Le cliniche private in Albania si stanno attrezzando sempre di più per attirare potenziali clienti stranieri. La chirurgia plastica è uno dei campi che ha registrato uno sviluppo maggiore rispetto ad altri interventi, perché secondo gli addetti del settore, l’urgenza di tali interventi non è alta (non si tratta di esigenze di salute, a differenza di altri interventi), perciò offre ai turisti la possibilità di combinarlo con la permanenza nel paese per visitare le bellezze della costa e delle montagne albanesi.

Inoltre nel paese si trovano molte cliniche dentali, con staff di dentisti qualificati e competenti e prezzi economici. Finora un settore non del tutto valorizzato che necessita di strategie per attirare le persone interessate per incidere al meglio nella sua crescita

Sono queste caratteristiche che rendono l’Albania una destinazione attraente per questa tipologia di turisti che possono trovare delle soluzioni a basso costo.

Quindi ci sono delle ragioni ben precise per cui l’Albania sta emergendo come una delle destinazioni europee più gettonate per il turismo sanitario. Questa crescita è dovuta a prezzi competitivi, a un rapido accesso a vari trattamenti personalizzati e sicuri, servizi medici e team eccellenti. Inoltre si può contare su una perfetta organizzazione di viaggi per i clienti, cominciano dal pick-up dell’aeroporto, la prenotazione dell’hotel, i contatti delle strutture ospedaliere e l’accompagnamento per tutte le visite. Nel pacchetto, se necessario, è inclusa anche una quota destinata al trattamento del paziente dopo la degenza, fino al rientro in patria.

Il turismo in Albania cresce

Nel 2019, l’Albania è stata visitata da 6.406.038 turisti stranieri, con un aumento di 8,1% rispetto l’anno precedente. Nel corso del 2019, Svizzera risulta tra i paesi che ha inciso di più nell’incremento dell’afflusso di turisti in Albania, registrando una crescita di 18,2% (dati dell’Istituto di Statistica Albanese – Instat )

Questo articolo è stato originariamente pubblicato su turismo.al , un portale in italiano sul turismo albanese.