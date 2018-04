Përmet, la città delle rose

Përmet è una città della parte sud-orientale dell’Albania, situata a circa 30 km dal confine con la Grecia, a 240 metri sul livello del mare con una superficie di 120 ettari, tra cui 99.000 metri-quadrati di area verde.

Il distretto di Përmet si trova nel cuore della valle di Voiussa (Vjosa) ed è circondato da meravigliose montagne caratterizzate da particolare flora e fauna.

Secondo i dati storici turchi risalenti al XV e XVI secolo, la città fu creata come centro amministrativo ed era un posto ricco di mercati, bar, negozi e locande, che ne fecero con il passare del tempo una zona commerciale. Questa tranquilla città, che oggi conta 12.000 abitanti circa, era considerata una capitale non ufficiale del paese durante il regime comunista.

Përmet ha un bella piazza nel centro città dedicata all’eroe albanese Abdyl Frashëri . Una delle caratteristiche peculiari della città sono le numerose rose che si trovano in lungo e in largo nella città. Uno degli edifici più belli è rappresentato dalla chiesa di San Nicola; nonostante gran parte della costruzione sia stata distrutta durante il regime ateo-comunista, è possibile ancora vedere elementi della sua costruzione originale.

Përmet è una città conosciuta nel paese e che ha molte attrazioni turistiche, tra cui le sorgenti termali che sono altamente curative e raccomandate dai medici. Queste sono situate sulle rive del Canyon di Langarica, attirando ogni anno centinaia di turisti da tutto il mondo.

Il canyon si trova a circa 200 metri di distanza dalle sorgenti termali e presenta un’altitudine che oscilla dai 30 ai 150 metri. Il fiume Langarica è noto dai locali anche come ‘fiume benedetto’.

Il canyon di Langarica è circondato da foreste e dalle montagne di Dangelli e Shqeri e si unisce successivamente al fiume Vjosa. Il panorama naturale lungo il canyon è stupefacente: cambia durante le stagioni e offre uno scenario colorato ed espressivo della natura dell’area.

All’interno del canyon, invece, ci sono molte grotte, una varietà di alberi e cespugli, e sorgenti termali di acque sulfuree che scorrono dalle caverne.

La maggior parte dei turisti che visitano queste sorgenti termali sono cittadini albanesi, i quali utilizzano questa risorsa naturale come cura per molte malattie di pelle ed ossa, come ad esempio reumatismi, ecc..

Il vino e la rakia di Përmet sono noti come alcuni dei migliori prodotti del paese. La città si distingue anche per formaggio, carne, miele e il gliko di Përmet (Presidio Albanese Slow Food), un composto con frutta fresca, secca e derivati.

Durante tutto l’anno ci sono molte attività come il “Festival multiculturale internazionale”, il “Festival del vino” e varie gare di rafting, canottaggio e rally.