Fausta Rita Sardi, Albania Insieme

Quante volte chi ha pensato di visitare l’Albania si chiede: “ma perché andarci? E se decidessi di farlo che cosa ci sarebbe mai da vedere?”

Io che oramai la conosco abbastanza bene mi permetto di dirvi quali sono stati i miei perché, e visto il trend degli ultimi anni, debbo dedurre che sono in buona compagnia. Poi vi consiglierò le mete che, per chi ha deciso di partire, devono essere assolutamente visitate.

Ho ricondotto a 6 i buoni motivi per visitare la Terra delle aquile:

È vicina all’Italia e si raggiunge facilmente sia con l’aereo (da molti aeroporti) che con il traghetto (da Trieste, Ancona, Bari, Brindisi) È una Terra che non ha ancora perso le bellezze che la natura le ha regalato (l’uomo pur dandosi da fare non l’ha ancora stravolta) Soddisfa tutte le esigenze: monti, mare, laghi, lagune, città, storia, arte, cultura È grande più o meno come la nostra Sardegna e non è difficile percorrerla tutta da nord a sud, dalle Alpi Albanesi alle coste dello Ionio a due passi dalla Grecia La cucina è deliziosa e i frutti della terra hanno ancora sapori autentici, il pesce fresco è sempre a portata di rete e l’abbondanza delle portate è una piacevole abitudine. Il nostro euro ci fa sentire quasi dovunque dei veri signori, cioè è una meta ancora economica.

Quali sono le mete da visitare assolutamente in Albania?

Ho stilato questa lista cercando di unire i vari interessi del visitatore: natura, storia, arte, cultura, vita quotidiana ma vi assicuro che omettere molti luoghi mi è costato veramente fatica.

Tirana la capitale, vivace, moderna e caotica al punto giusto. Kruja a pochi km da Tirana patria dell’eroe nazionale Scanderbeg con vecchio bazar caratteristico Valona città costiera tra Adriatico e Ionio +isolotto di Sasan. Da qui parte la meravigliosa costa del sud con acque caraibiche. Berat città museo, dalle finestre sovrapposte e patrimonio UNESCO Saranda detta “la perla dell’Albania” ad un passo da Corfù + Butrinto sito archeologico patrimonio UNESCO Argirocastro “la città della pietra” patrimonio UNESCO

Se avete una cartina a portata di mano vedrete che i chilometri non sono poi molti ma ricordate che, anche se ultimamente molte strade sono state ampliate e sistemate le montagne non si spostano e quindi per percorrerle occorrerà un po’ più di tempo da come siamo abituati qui in Italia.

Questo articolo è stato pubblicato per gentile concessione di Fausta Rita Sardi, responsabile di albaniainsieme.it , un portale che organizza tour guidati per vivere a pieno l’Albania, attraverso la sua storia, la sua cultura e le sue bellezze naturali.

Due parole sull’autrice

Il mio nome è Fausta Rita Sardi e sono una ex insegnante italiana ed autrice di libri per ragazzi. Da anni ho imparato ad amare questa bellissima terra di Albania e tanto è forte questo legame che mio marito Olsi non poteva che essere albanese.

