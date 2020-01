Il numero degli stranieri che hanno visitato l’Albania durante l’intero 2019 è cresciuto del 8,1 per cento, rispetto al 2018, ammontando a oltre 6,4 milioni di persone.

Lo rivelano i dati dell’Istituto albanese delle statistiche, Instat.

I visitatori dal Kosovo rappresentano il maggiore gruppo degli stranieri giunti in Albania. Il loro numero, di poco più di 2,24 milioni di persone, risulta essere cresciuto del 7,6 per cento, rappresentando il 35 per cento del totale dei turisti che hanno visitato il paese. Al secondo posto per numero dei visitatori, si riconfermano i macedoni, con circa 753 mila persone, +10,7 per cento, nonostante negli ultimi due mesi dell’anno, si sia verificato un calo, rispetto allo stesso periodo del 2018.

Terremoto del 26 novembre: il possibile impatto sul turismo

I turisti stranieri che hanno scelto l’Albania come paese di destinazione sono stati 6,4 milioni, facendo del 2019 un altro anno di successo per il turismo. Ma proseguire con questo successo dipenderà in gran parte dal recupero dell’immagine turistica del paese, danneggiata notevolmente dal sisma del 26 novembre.

Molti paesi hanno visto le proprie aree turistiche colpite da calamità, ma in questi casi, la velocità di attuazione delle misure di recupero sono importanti. La ricetta che è stata proposto all’Albania dagli stranieri per un recupero veloce nel settore del turismo è la seguente: proposta di pacchetti turistici regionali, adeguata promozione internazionale, attuazione di esperienze consolidate nell’affrontare casi simili, una particolare attenzione verso la ricostruzione.

Le agenzie straniere polacche, nordiche e tedesche annunciano che se il 2020 sarà affrontato in modo adeguato, il 2020 potrebbe essere un altro anno positivo in questo settore.

Proprio all’inizio di quest’anno, il Ministero del Turismo e dell’Ambiente ha organizzato il forum “Turismo, solidarietà e sostenibilità”, un evento che ha riunito rappresentanti dell’Organizzazione Mondiale del Turismo, ministri della regione e oltre, importanti agenzie di viaggio e tour operator del settore nel paese. L’evento mirava proprio ad attirare l’attenzione degli attori più importanti del settore turistico in Albania, rivolgendo a loro un appello a non abbandonare, incitandoli a proseguire nella la storia di successo degli ultimi anni, proprio in un momento in cui la crescita del settore è più importante che mai.

Klosi: raggiungeremo 10 milioni di turisti

Il Ministro dell’Ambiente e del Turismo Blendi Klosi, all’apertura del vertice sul turismo, ha confermato l’obbiettivo di raggiungere 10 milioni di turisti nei primi anni del nuovo decennio.

“Nel 2013 c’erano 3 milioni di turisti, 5,9 nel 2018 e 6,5 milioni nel 2019. La nostra palese sfida e quella di raggiungere 10 milioni nei primi anni del nuovo decennio. Siamo qui insieme ai nostri colleghi per ideare alcune politiche di supporto rivolti a questo settore e per sostenere l’intenso lavoro svolto dagli albergatori e altri operatori di questo settore.

E ‘evidente che l’Albania sia orientata allo sviluppo del turismo e non puntiamo solamente sui numeri ma alla trasformazione di questo settore in un fattore chiave e stabile per economia”, ha affermato Klosi.

