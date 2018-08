Il monte Dajti: una fantastica fuga dalla città

Mentre state visitando la vivace capitale Tirana, potreste trovarvi a pensare ad una veloce fuga in natura. Beh siete davvero (molto) fortunati!

L’iconico Monte Dajti, che meravigliosamente accresce e delimita il paesaggio di Tirana, dista solo 15 minuti dalla città con la funivia.

La salita è magica! Una volta raggiunta la cima della montagna, sarete finalmente immersi in uno spettacolo di dolci colori che nutrono i sensi, rilassano la mente e riempiono l’anima.

Troverete difficile da credere al fatto che un una pace e tranquillità del genere esistano ad un semplice viaggio di funivia di distanza.

Dajti Ekspres

Con un’elevazione di 1613 metri, abbracciando un’area di 294 km2 , il Dajti Ekspres offre la corsa più breve e più bella per entrare in contatto con la natura in tutto il suo colorato splendore. Una prateria di foreste di faggi vi attende per salutarvi appena scesi dalla funivia nel terrazzo del Dajti.

Potete scegliere di prendere i minibus fino in cima alla montagna, per una passeggiata attraverso la splendida foresta di faggi, querce, ciliegi e pini neri, i quali vi invitano ad essere totalmente disconnessi dalla vita urbana di Tirana. Per un giorno siete tutt’uno con la natura!

Per quelli tra voi che stanno cercando attività più ricreative, il Parco del Dajti offre giri a cavallo and molto altro divertimento all’aperto. Un Parco Avventura è stato aperto solo un paio di mesi fa ed è subito diventato l’attrazione principale per famiglie con bambini.

Giro turistico

Al tramonto, l’elevazione offre uno spettacolo raro delle scintillanti luci della città. Potete godervi la vista mozzafiato dal ristorante Ballkoni i Dajtit, dove un’atmosfera calorosa e stile capannina vi aspetta.

Un calice di vino con il cibo squisito della tradizionale cucina albanese può solo migliorare il panorama. Una volta fuori, il tutto può sembrare come la versione albanese di “La La Land” e, se ascoltate la musica, potete anche ritrovarvi a ballare come Ryan Gosling ed Emma Stone. Come scendete nella città, dopo questa esperienza sensoriale totale, avrete l’impressione di essere appena usciti da un set cinematografico.