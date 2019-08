Il lago di Koman rientra sicuramente nella lista delle destinazioni per le quali vale la pena visitare l’Albania, grazie alle sue acque e alla natura unica che lo circonda.

Il viaggio in traghetto dura circa tre ore e passa attraverso montagne che arrivano a fino a 1500 metri d’altezza e che disegnano un panorama meraviglioso. Un paesaggio selvatico che ricorda in qualche modo i fiordi norvegesi.

Turisti incantati

Il lago di Koman – per il quale la maggior parte dei turisti stranieri prende informazioni da internet – è una sorta di piacevole incantesimo per chi decide di visitarlo:

“Stiamo passando momenti fantastici. Siamo arrivati da poco qui ma c’è una vista meravigliosa, ancora più unica di quanto noi immaginassimo. Ho visitato in precedenza i fiordi norvegesi, il lago di Koman mi ha ricordato quelle rare bellezze.

Cosa si dovrebbe migliorare? Penso soltanto la strada che porta alla centrale idroelettrica dato che ogni altra cosa è unica qui, compresa l’ospitalità delle persone. La vista è meravigliosa ma mi stanno colpendo molto anche i piccoli villaggi della zona.

Case circondate da alberi, acqua, verde e totale tranquillità. Penso che sia un modo di vivere molto bello e, se ne avessi la possibilità, vivrei anche io per un po’ qui. Consiglierò sicuramente la destinazione ai miei amici negli Stati Uniti.” – ha affermato un turista per l’emittente albanese Top Channel.

Mark Frani è uno dei primi storici operatori turistici della zona, che ha scommesso investendo per far diventare il lago di Koman una destinazione turistica. Tuttavia, secondo lui, ancora oggi ci sono alcune carenze nell’area, che riguardano principalmente le infrastrutture.

Il lago di Koman

Il lago di Koman si trova nel nord dell’Albania. Il lago è stato creato artificialmente alla fine degli anni ’70 dopo la costruzione della diga idroelettrica di Koman. Ci sono voluti quasi due anni alle acque del fiume Drin per riempire il lago e raggiungere il livello attuale (oltre al fiume Drin anche anche i fiumi Shala e Valbona si gettano nel lago).

Quello di Koman è con molta probabilità il lago più bello di tutta l’Albania. E’ visitabile con una gita in traghetto per poter godere delle sue viste meravigliose. Inoltre, offre la possibilità di praticare hiking per gli amanti dell’avventura.

Per raggiungere il lago di Koman da Scutari è relativamente semplice, e si può fare con i mezzi pubblici o con un tour organizzato. Indipendentemente dalla scelta effettuata bisogna comunque alzarsi presto, il traghetto parte alle 9 del mattino.

