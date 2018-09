Ksamil, la mancanza di un progetto di riqualifica delle isole sta destando preoccupazione in Albania

Le isole di Ksamil e le vicine spiagge dell’Albania meridionale offrono uno dei panorami più spettacolari della riviera albanese e si trasformano regolarmente in punti promozionali per il turismo emergente del paese.

Tuttavia, la trascuratezza nella loro riqualifica – dopo che alcuni edifici illegali sono stati demoliti – ha suscitato molte preoccupazioni.

Costruire nelle isole di Ksamil è vietato da molti anni, ma la riabilitazione delle isole dalla demolizione di costruzioni illegali nel 2014 è ancora fuori dall’agenda delle istituzioni governative, come riferito da ‘Voice of America’ in un documentario preparato da giovani giornalisti locali.

Nel 2014, tre edifici illegali – un hotel, un bar e un ristorante – costruiti sull’isola più grande, sono stati demoliti attraverso esplosioni controllate a distanza in un’operazione che ha rischiato di portare un disastro ambientale a causa dell’incendio divampato sull’isola.

Quattro anni dopo, nelle isole continuano a giacere i detriti di quelle demolizioni. Le isole di Ksamil, sono le uniche isole albanesi protette come parte del parco archeologico nazionale di Butrinto, patrimonio mondiale dell’UNESCO. Inoltre, sono ‘monumenti naturali’ dal 2002.

“Ci sono addirittura lavatrici e frigoriferi sott’acqua. La colpa è sia delle autorità che dei residenti locali.” – afferma l’ambientalista Ened Mato.

L’agenzia nazionale per le aree protette, gestita dallo stato, afferma che visitare le isole è una delle poche attività permesse nelle isole di Ksamil, dove, spesso, anche prendere il sole causa inquinamento.

La gemma albanese

Ksmail è una delle destinazioni popolari albanesi, spesso raccomandata dai portali di viaggio internazionale. Nel 2016, Best Destintations – organizzazione europea con sede a Bruxelles – ha valutato le isole come una delle migliori spiagge per il 2016:

“Le quattro meravigliose isole di Ksamil presentano alcune delle bellezze più incontaminate di tutta l’Albania. Rimangono coperte da una rigogliosa vegetazione verde durante tutto l’anno e sono accessibili solo con piccole imbarcazioni. L’acqua limpida che circonda queste isole rende le spiagge incontaminate della zona molto più speciali.” – scrive Best Destinations.

Prima ancora, nel 2015, la rivista Business Insider aveva valutato la spiaggia di Ksamil come una delle gemme non ancora scoperte in Europa. Situata nella parte meridionale della riviera albanese, Ksamil è una destinazione popolare a soli 15km a sud di Saranda e nelle vicinanze del sito archeologico di Butrinto.

Se durante tutto l’anno è un villaggio tranquillo, Ksamil diventa piuttosto affollata di turisti durante l’estate. Le piccole isole sono l’attrazione principale, grazie alle loro spiagge isolate. Negli ultimi cinque anni è stata anche sede del festival delle cozze che ha aperto la stagione turistica nel distretto di Saranda a metà Maggio.