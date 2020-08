Scoperta solo qualche anno fa, con i suoi 400 km di costa, i suoi laghi e suoi villaggi di pietra, l’Albania riesce a incantare i viaggiatori in cerca di autenticità. Ma c’è un altra nazione fatta dallo stesso DNA che aspetta solo di essere scoperta. Stiamo parlando del Kosovo, una poco conosciuta e molto sottovalutata meta turistica.

Paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, città pittoresche ricche di storia e cultura e un’incredibile esperienza culinaria che solo i paesi dei Balcani sanno offrire: un potenziale straordinario che mette il Kosovo di diritto nella lista dei paesi europei assolutamente da visitare.

Paesaggi naturali unici

I paesaggi di campagna sono assolutamente speciali in Kosovo: mucche e capre che camminano liberamente per i pascoli e che sembrano davvero libere e felici. Tuttavia, la cosa che colpisce maggiormente è la bellezza naturale che puoi trovare in tutto il paese, dalle montagne ai laghi e alle cascate.

La maggior parte di queste bellezze è situata nella zona occidentale del paese, vicino al confine montenegrino, e in particolare nella valle di Rugova , una magnifica area naturale con splendidi boschi, alte vette e panorami mozzafiato.

Negli ultimi anni diverse persone, hanno fatto il possibile per esplorare il paese utilizzando anche la tecnologia grazie alle numerose immagini condivise sui social.

Qualche anno fa non c’era molto da fare per quanto riguarda le attività all’aperto, ma ora la situazione è completamente cambiata: iniziative private, supportate anche da diverse organizzazioni e autorità locali hanno avviato un movimento di base che mira a trasformare il Kosovo in una destinazione per il turismo d’avventura; sentieri per escursioni di ogni categoria, arrampicata su roccia, campeggio, percorsi per mountain bike, zip-line, sci gratis, parapendio, sono sono alcune delle attività che è possibile provare all’aria aperta con guide professionali in tutto il Kosovo.

Come se non bastasse, il paese più giovane d’Europa è anche incredibilmente economico. Un motivo in più per non lasciarsi sfuggire questo concentrato di bellezze.