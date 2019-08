I turisti dall’Albania sono tra i principali visitatori nella zona settentrionale della Grecia e guidano le classifiche turistiche di tre regioni elleniche per il 2018 secondo un rapporto pubblicato da INSETE, l’ente di ricerca della confederazione del turismo greca (SETE).

Le regioni in questioni, stando alla pubblicazione di INSETE, sono l’Epiro, la Macedonia Occidentale e la Grecia Occidentale. Nello specifico, il numero di visite in Grecia da parte di viaggiatori albanesi è aumentato del 16,2% nel 2018, salendo a 1.121.472.

Lo studio INSETE, inoltre, ha rivelato che i turisti albanesi si sono classificati al decimo posto della classifica generale in termini di visite, precedendo i turisti da Serbia e Grecia in calo dal 2017.

Circa 349.000 sono stati i turisti albanesi ad aver visitato la regione della Macedonia Occidentale nel 2018, seguiti dai visitatori provenienti da Bulgaria (circa 64.000) e Germania (circa 38.000). Sono stati circa 231.000, invece, i turisti albanesi che hanno visitato l’Epiro, a cui seguono i tedeschi (83.000) e gli italiani (63.000).

In ultimo, dei circa 699.000 turisti che hanno visitato la Grecia Occidentale nel 2018, circa 93.000 provenivano dall’Albania, circa 71.000 dalla Germania e circa 44.000 dalla Francia.

Turisti albanesi, Grecia e Italia le destinazioni principali

A maggio di quest’anno, alle porte della stagione estiva, l’istituto di statistica albanese (INSTAT) – in collaborazione con la Banca d’Albania – hanno pubblicato una particolare relazione sugli indicatori principali del turismo in Albania.

Stando alla pubblicazione, i cittadini albanesi preferiscono la Grecia (con il 40% dei gradimenti) come destinazione per le vacanze estive. Seguono l’Italia al secondo posto (17%), Kosovo al terzo (13%), Macedonia del Nord al quarto (10%) e Germania al quinto (3%).

In quanto a pernottamenti dei cittadini albanesi all’estero, invece, il Kosovo è ultimo con 1.5 notti di media, preceduto da Macedonia del Nord (2.2 notti di media), Grecia (6.6 notti di media), Italia (8.1 notti di media) e Germania (9.8 notti di media).

Gli albanesi del Kosovo si riversano nel Paese delle Aquile

D’altra parte, per gli albanesi del Kosovo, è proprio l’Albania la destinazione principale dove rappresentano circa il 35% dei visitatori totali.

Soltanto nelle prime ore di questa mattina, infatti, circa 4058 mezzi – per un totale di 22145 cittadini – sono entrati in Albania dal Kosovo. Per questo, la polizia di frontiera ha rafforzato i controlli su tutti i punti di confine per agevolare il traffico e non permettere a nessuno di agire contro la legge.

In questo senso, la polizia di frontiera ha anche esortato i conducenti dei veicoli a rispettare le regole di circolazione e di non sorpassare gli auto-caravan per non mettere a repentaglio la loro vita e quella degli altri utenti del tratto stradale.