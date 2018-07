Dhërmi, grande successo per il Mjalt’fest

Per alcune sere sul lungomare appena costruito di Dhërmi numerosi turisti hanno potuto partecipare al festival culinario, Mjalt’fest.

L’evento – organizzato nell’ambito del ciclo dei festival volti a celebrare la tradizione che si prolungherà per tutta la stagione estiva – che si incentrava principalmente sul miele biologico, è stata un’attività alternativa per i numerosi visitatori presenti a Dhermi.

Presente durante l’ultima serata anche il ministro del turismo, Blendi Klosi:

“Dobbiamo soddisfare il più possibile le aspettative dei turisti stranieri in Albania. Il distretto di Himara, così come tutta l’Albania, soffre del paradosso della grande richiesta di alloggio e della mancanza di strutture ospitanti, per le quali tutte le strategie politiche sono state rapidamente elaborate per soddisfare la domanda” – ha esordito il ministro, che poi ha anche aggiunto che per completare i segni caratteristici albanesi sono stati intrapresi una serie di progetti come Smile Albania, che coinvolgerà circa 1000 giovani:

“Feste tradizionali come queste continueranno per tutta l’estate, lungo la costa, presentando i prodotti tipici locali come pesce, olio d’oliva, prodotti agricoli, dolci tradizionali, vino e lavori d’artigianato. In questo senso abbiamo intrapreso una serie di iniziative, come Smile Albania, il progetto che coinvolgerà 1000 giovani nell’accoglienza di turisti, organizzazioni di feste e di vari programmi di svago.” – ha concluso il ministro.

Smile Albania, Rama: sarà una stagione estiva ricca di sorprese

Circa un mese fa il primo ministro Edi Rama aveva presentato la stagione estiva 2018 includendo anche il progetto Smile Albania:

“La stagione estiva prevederà un programma che includerà itinerari culturali, calendari di tradizione culinaria, visite ai tesori naturali dell’Albania e altre attività artistiche e sportive. Vogliamo distaccarci dal “turismo rumoroso” che ha sempre caratterizzato la costa; sarà una bella sorpresa. Per questo abbiamo impegnato 1000 tra ragazze e ragazzi, i quali saranno collocati nelle aree protette e nelle coste. Porteranno sorrisi e informazioni ai turisti.” – affermava il premier.