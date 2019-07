Ecateo di Mileto – storico greco antico – menziona per la prima volta la città nel VI secolo A.C, affermando che Butrint fu costruita in base all’autorità di Troia come conferma anche Virgilio, il quale – nell’Eneide – riporta che la città fu fondata dal principe troiano Enea durante un suo viaggio da Troia a Roma. Lungo la strada egli si fermò in questo sito e sacrificò un toro (Buthrotos), da cui derivò il nome della città.

In origine era una città della storica regione dell’Epiro, con contatti con la colonia greca di Corfù e le tribù dell’Illiria a nord.