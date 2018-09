Turismo in Albania, boom di visitatori anche a Gjirokastër

La città di Gjirokastër (Argirocastro) ha fatto registrare un incremento del 20% per quanto riguarda il numero di visitatori in confronto allo scorso anno.

Gli investimenti negli alberghi e nelle guest-house familiari hanno incrementato il numero dei posti letto negli hotel a 670, mentre quasi altri 300 posti letto vengono offerti da guest-house a gestione familiare (con una o due camere) che non sono state ancora registrate nel sistema fiscale.

Turisti da tutta Europa, in particolar modo dalla Polonia, testimoniano di aver trovato buoni servizi a Gjirokastër dopo essersi fermati uno o più giorni:

“Veniamo per la prima volta in Albania, abbiamo pianificato un viaggio di qualche settimana qui. Gjirokastër è stata una fantastica scoperta: è bella, ed offre buoni servizi in ristoranti ed hotel. Anche i prezzi sono accessibili, almeno per i turisti del nostro paese.” – ha affermato Anja Sielova, turista polacca.

Dragani, visitatore serbo arrivato a Gjirokastër con un gruppo di motociclisti, afferma di esser rimasto sorpreso dal posto meraviglioso:

“L’Albania è per lo più bella e accogliente, ma qui in particolare abbiamo trovato molte possibilità di visitare monumenti e musei. Non abbiamo avuto il tempo per assaggiare tutto ma ci siamo fermati in un piccolo ristorante e la cucina ci è molto piaciuta.”

Il sindaco di Gjirokastër ha sottolineato come la maggior lamentela dei turisti arrivati in estate, è stata quella riguardante il traffico nel centro storico che molto presto si trasformerà in un’area pedonale. Inoltre, ha affermato che la città sta istituendo una guida multi-service allo scopo di trattenere più a lungo i visitatori che arrivano a Gjirokastër.

Gentiana Lili, responsabile del settore turistico nel municipio di Gjirokastër – dice che più di 42.000 visitatori hanno trascorso almeno una notte in città quest’anno, aumentando i ricavi di Gjirokastër.

Questa situazione sembrerebbe aver tirato fuori la città dell’Albania meridionale dal suo storico status di città di transito.

Anche se tanto deve essere ancora migliorato, come l’efficienza dei trasporti pubblici. Il 70% dei turisti stranieri giunti negli ultimi sei mesi era straniero.

Libro di Ismail Kadare su Gjirokastër