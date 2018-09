Boom di turismo in Albania: perché visitare il paese delle Aquile è vantaggioso

Le tendenze degli ultimi anni sono chiare e non lasciano spazio a troppe interpretazioni: l’Albania è sempre più visitata. Il vero e proprio boom di turismo che ha investito il paese delle Aquile è reale: sono tantissimi i turisti, specie nel periodo estivo, che decidono di passare il loro tempo nel paese dell’Europa Meridionale.

Voli, soggiorni, vacanze, spiagge, città e molto altro possono offrire un dato reale di questa situazione. E’ il riscatto di un paese che per troppo tempo non ha potuto godere di ciò che meritava ma che, negli ultimi anni, è riuscito a seguire una rotta positiva verso il successo nel campo turistico. Perché, in fondo, visitare il paese è vantaggioso per molti motivi.

Boom di turismo in Albania, i dati del successo

Fare un certo tipo di affermazioni senza il supporto di dati a conferma della tesi principale sarebbe sbagliato e, allo stesso tempo, arbitrario. Tuttavia, di dati ne esistono e possono non solo confermare, ma offrire una situazione che per il paese è confortante, per i turisti – invece – è stimolante: quanti sono ancora dubbiosi possono notare quali siano le tendenze degli ultimi anni e convincerti che visitare l’Albania è vantaggioso e mai deludente.

Grazie alle statistiche e all’infografica raccolte dal sito del turismo Albania.it , si può affermare che – rispetto a gennaio del 2017 – il primo mese di quest’anno ha visto un aumento del 34,5% di stranieri presenti sul territorio. Secondo il dato aggiornato al gennaio del 2018, infatti, il numero è salito fino a 232 mila. Non solo: il sito Volagratis.com chiarisce che la metà più ambita per un viaggio economico è proprio l’Albania. E le stesse ricerche non mentono: +13,6% di ricerche relative al paese della penisola balcanica e +5,7% di italiani che hanno scelto proprio l’Albania.



Il rapporto qualità/prezzo

Il primo motivo per cui scegliere l’Albania è sempre vantaggioso è il rapporto qualità/prezzo. Quante volte ci si è trovati di fronte a prezzi esageratamente alti per un albergo, un soggiorno o un semplice servizio offerto da un paese? Non ci si prenda in giro, la qualità dei servizi offerti in quel caso è sì eccelsa, ma il prezzo è troppo alto anche per una qualità di questo tipo.

L’Albania riesce a conciliare le due cose, assecondando quanto più possibile le esigenze dei turisti e non facendo mai in modo che questi possano rimanere con le tasche vuote; in fondo, è risaputo anche convenzionalmente che l’Albania sia economica, ma a ciò non corrisponde mai un servizio scadente. Basti pensare che, se rapportato ai prezzi a cui i turisti sono abituati, un albergo a 5 stelle nel centro di Tirana, costa davvero poco.

La vicinanza con i più grandi bacini del Mediterraneo

Altro motivo che sicuramente porta a una grande crescita turistica è la vicinanza dell’Albania con i più grandi bacini del Mediterraneo. Raggiungere l’Albania, per un qualsiasi turista italiano (ad esempio) è molto semplice e veloce.

E’ certo che, qualora si voglia raggiungere un determinato luogo, si sopportano ore e ore di treno o di aereo, ma è pur vero che i tempi di viaggio sono troppo volte scomodi e non incitano certamente a viaggiare. Non esiste questo problema per tutti i turisti del Mediterraneo: raggiungere l’Albania non potrebbe essere più semplice e veloce!

Le tantissime attrazioni turistiche

Un altro dei motivi fondamentali riguarda ciò che il paese ha da offrire, al di là dei tanto convincenti servizi. Un paese senza storia, cultura o attrattiva sarebbe povero e, alla lunga, perderebbe in materia turistica.

Secondo l’ultimo bilancio del Ministero del Turismo e dell’Ambiente, l’Albania ha da offrire 3390 attrazioni di diverso tipo. Si pensi ai patrimoni dell’UNESCO, ad esempio, come il sito archeologico di Butrinto, nel sud del paese, divenuto patrimonio umanitario già dal 1992. E ancora, i centri storici di Berat e Argirocastro, patrimoni architettonici, o le foreste di faggi dei Carpazi, anch’esse patrimoni dell’UNESCO. E che dire, poi, delle meravigliose spiagge o del tanto suggestivo villaggio di Ksamil?

Insomma, l’Albania ha molto da offrire e visitarla non deluderà sicuramente nessuno!