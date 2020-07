Dalla splendide spiagge della Riviera meridionale alle meraviglie naturali delle Alpi del nord; dai siti patrimonio dell’UNESCO ai laghi e fiumi incontaminati. In un’unica parola: Albania.

Non sono sicuramente poche le destinazioni da visitare nel Paese delle Aquile. Per gli amanti della spiaggia e dell’estate è un obbligo recarsi nella riviera ionica in città e villaggi come Saranda, Ksamil, Himara e Dhermi, senza dimenticare tuttavia che anche le spiagge del centro-nord del paese (Durazzo, Kavaja, San Giovanni di Medua e Velipoja) meritano di essere visitate.

C’è tanta scelta anche per chi desidera la tranquillità e la natura: i luoghi incantati di Theth, il sito patrimonio dell’UNESCO di Butrinto, i fiumi Shala e Vjosa, il lago di Ohrid, rappresentano soltanto una parte dell’offerta turistica dell’Albania.

Per scoprire tutte le meraviglie del Paese delle Aquile non rimane che fare una cosa: visitarlo.