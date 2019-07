Quella di ieri, l’8 luglio, è una data molto particolare per la città di Berat e i valori che essa rappresenta.

In quel giorno, undici anni fa, nella trentaduesima assemblea del Comitato del Patrimonio Mondiale tenutasi in Canada, la città è stata ufficialmente iscritta nella lista dei patrimoni mondiali dell’UNESCO.

Lista a cui è entrata a far parte il 5 luglio anche la parte albanese del Lago di Ocrida, 40 anni dopo l’ingresso nei patrimoni dell’UNESCO della parte macedone del lago.

Berat

Berat ha oltre 24 secoli di storia dell’arte e di cultura. E’ una di quelle città rare che appartengono all’umanità; basti pensare che era già un grande centro cittadino quando Londra era ancora un villaggio. Il castello di Berat, inoltre, risale addirittura al quarto secolo A.C.

L’ingresso della città nei patrimoni mondiali dell’UNESCO ha fatto segnare il massimo riconoscimento per i suoi valori, confermando questi non solo a livello nazionale ma anche internazionale.

Allo stesso modo, essere parte dei patrimoni mondiali, ha permesso alla città di divenire un luogo internazionale e di essere inserita negli itinerari di numerose guide turistiche, facendo tornare Berat una destinazione turistica mondiale.

“Da undici anni la città dalle finestre sovrapposte è uno dei tesori del patrimonio culturale mondiale. Berat, in ogni vicolo, un segreto…” – così si è espressa ieri la ministra albanese della cultura, Elva Margariti.

Berat è la testimonianza di una città fortificata ma aperta, che è stata per un lungo periodo abitata da artigiani e mercanti. La vita della città iniziò nel VI-V secolo a.C. come un insediamento illirico. Successivamente, nel III secolo a.C., fu trasformata in una città-castello nota come Antipatrea. Il castello si espanse in seguito, in particolare durante il dominio feudale della famiglia Muzakaj.

Il suo centro urbano riflette la tradizione abitativa dei Balcani, esempi dei quali risalgono principalmente alla fine del XVIII e XIX secolo.

Testimonia, inoltre, la coesistenza di varie comunità religiose e culturali nel corso dei secoli. L’area della cittadella del castello, ad esempio, comprende numerose chiese bizantine, principalmente del XIII secolo così come diverse moschee costruite durante l’epoca ottomana che iniziò dal 1417.

