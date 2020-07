Wizz Air, la più grande compagnia aerea low cost dell’Europa centrale e orientale, ha aperto il primo luglio una nuova base a Tirana. La compagnia aerea ha già il primo aereo Airbus A320 nella base all’aeroporto internazionale di Tirana.

Insieme alla nuova base e le dieci destinazioni che già percorre, Wizz Air ha annunciato 15 nuove destinazioni in otto paesi con partenze da Tirana, a partire da luglio 2020, portando così il totale a 25 destinazioni dall’aeroporto internazionale di Tirana. Gli altri due aerei dovrebbero arrivare entro due settimane, ha annunciato la compagnia.

“È un giorno molto importante per noi e speriamo che Wizz Air rimanga forte nel mercato e sarà utile a molti albanesi per raggiungere diverse destinazioni. Ciò significa crescita economica, nuove opportunità di viaggio con la speranza che le frontiere si aprano presto per tutti i cittadini albanesi che vogliono visitare l’Europa e oltre.

Altri due aerei avranno la base all’Aeroporto di Tirana, e questo sarà un buon segno per una grande ripresa di tutte le nostre operazioni”, ha dichiarato Volker Wendefeuer, direttore generale delle operazioni all’aeroporto internazionale di Tirana.

“Siamo lieti di festeggiare l’istituzione di una nuova base a Tirana e l’apertura di nuovi servizi Wizz da Tirana verso 15 destinazioni in 8 paesi europei.

Con questa entusiasmante novità, continuiamo a offrire nuove opportunità di viaggio convenienti per i passeggeri albanesi e la stimolazione del turismo in Albania, fornendo le migliori condizioni igieniche possibili con le nostre misure di protezione migliorate. Il nostro investimento stimolerà ulteriormente i settori dell’economia locale, dell’aviazione e del turismo” ha dichiarato George Michalopoulos, direttore commerciale di Wizz Air.

I tre Airbus A320 supporteranno le operazioni su quindici nuove rotte per Beauvais (Parigi), Charleroi (Bruxelles), Eindhoven, Mulhouse Euroairport, Karlsruhe / Baden-baden, Amburgo, Berlino Schönefeld, Francoforte Hahn, Praga, Salonicco, Rodi. Bari, Catania, Milano Malpensa e Torino, raggiungendo oltre 800 mila posti in vendita in 25 destinazioni da Tirana nel 2020.

La crescente rete albanese di Wizz Air supporterà il turismo locale, porterà più capitale nella regione e collegherà Tirana con destinazioni nuove. La compagnia aerea ha annunciato una serie di misure igieniche migliorate, per garantire la salute e la sicurezza dei clienti e del suo equipaggio.

Come parte di questi nuovi protocolli, durante il volo, sia l’equipaggio di cabina che i passeggeri devono indossare le maschere, mentre l’equipaggio di cabina deve indossare anche i guanti.

Da metà marzo, dopo COVID-19, il traffico all’aeroporto internazionale di Tirana è fortemente diminuito.

Ma attualmente da questo aeroporto partono da 12 a 16 voli al giorno, anche se ci sono ancora restrizioni visto la decisione dell’Unione Europea di non aprire i confini con l’Albania.

