Albania, i migliori ristoranti di pesce

I mari, I laghi e i fiumi dell’Albania sono una benedizione non solo per il turismo ma anche per i ristoranti di pesce che offrono un menù ricco e variegato. Into Albania ha stilato una lista dei migliori ristoranti di pesce nelle principali località albanesi.

Top 3 a Tirana

La capitale d’Albania è famosa per un gran numero di ristoranti dedicati all’uso di pesce o altri prodotti del mare come ingredienti principali per i loro deliziosi piatti. L’esperienza internazionale di quasi tutti gli chef dei ristoranti albanesi accompagnati da ambienti sempre più moderni rende Tirana un luogo ricco di un’ampia varietà di ristoranti raffinati ma anche convenienti.

Fishop – Tirana

Un ambiente completamente contemporaneo e un menù che include ciò che un appassionato di pesce vorrebbe mangiare, hanno reso Fishop uno dei punti di riferimento della capitale per quanto riguarda i frutti di mare.

Per la mappa, clicca qui.

Website: fishop.al

Delicatezze di mare – Tirana

Come suggerisce il nome, il menù di pesce qui è preparato con gusto e servito elegantemente. Ammiratori di bellezza e gusto, i piatti del ristorante ricordano piccole opere d’arte.

Per la mappa, clicca qui.

Il Gusto – Tirana

Anche se il suo menù offre molte altre opzioni deliziose, questo ristorante deve essere scelto per le selezioni di pesce di prima qualità. La sua posizione nel centro della capitale lo rende uno dei luoghi più “caldi” della città.

Per la mappa, clicca qui.

Website: ilgustoalbania.com

Top 3 a Durazzo (Durrës)

La città costiera di Durazzo (in albanese Durrës) è famosa in tutto il paese e non solo per i migliori ristoranti in termini di frutti di mare. Il grande numero di turisti durante tutto l’anno aiuta il cliente il cui unico problema sarà scegliere un ottimo posto tra tanti.

Vertigo – Durazzo

L’incredibile vista e il ricco menù trasformano i pasti in questo ristorante in un’esperienza indimenticabile. Visitarlo è diventato una delle ragioni principali per vedere la città.

Per la mappa, clicca qui.

Website: vertigo.al

Gusto di Mare & Sushi Time – Durazzo

Se prendiamo Tripadvisor come riferimento, questo ristorante è il più votato in città. In effetti, come potrebbe essere altrimenti per un ristorante con menù mediterraneo a base di pesce con influenze asiatiche?

Per la mappa, clicca qui

Aragosta – Durazzo

Oltre al suo cibo delizioso, la sua posizione direttamente sul mare e la sua brezza durante i caldi mesi estivi, fanno di questo ristorante il luogo ideale per nutrirsi in tutti i sensi.

Per la mappa, clicca qui.

Website: aragosta.al

Top 3 a Kavajë

Fiore – Kavajë

I gustosi piatti e l’atmosfera invitante hanno trasformato Fiore in un marchio ben noto, con un ristorante affiliato a Tirana.

Per la mappa, clicca qui.

Website: fiorerestaurant.al

Poçeria e vjetër (La vecchia terraglia) – Kavajë

Come suggerisce il nome, questo posto è un tocco moderno di classico. La sua atmosfera contemporanea è molto invitante, così come i deliziosi piatti di pesce che questo posto offre.

Per la mappa, clicca qui

Te Gazi (Da Gazi) – Kavajë

Uno degli originali, un pioniere! Questo ristorante è stato uno dei primi nel suo genere ad aprire. Questo posto in stile taverna è ancora il posto più popolare tra la gente locale. I prodotti sono sempre freschi e i loro piatti di pesce crudo sono incredibili. Assicurati di prenotare un tavolo!

Per la mappa, clicca qui.

Top 3 a Scutari (Shkodër)

I ristoranti di pesce nella città di Scutari sono particolarmente fortunati dato che questa bellissima città è circondata da una moltitudine di specchi d’acqua come il Lago di Scutari e i fiumi Drin, Buna e Kir. Il pesce qui è sicuro di essere fresco!

Rozafa – Scutari

Qui puoi vedere la freschezza dei prodotti prima di assaporarne il loro delizioso sapore, poiché tutto il pescato quotidiano è splendidamente esposto. E’ per una buona ragione che questo ristorante è uno dei migliori posti di pesce su Tripadvisor.

Per la mappa, clicca qui.

Fishart – Scutari

Il nome dice tutto! Qui l’arte culinaria del pesce è portata ad un altro livello.

Per la mappa, clicca qui

Bar – Restorant Illyria Shkodër – Scutari

I semplici piatti di pesce alla griglia sono i più ambiti qui. Il loro pesce è sempre fresco, succoso e perfettamente sfogliato.

Per la mappa, clicca qui

Top 3 a Valona (Vlorë)

Una delle città costiere più famose del paese, Valona (in albanese Vlorë) si aspetta un assalto di turisti ogni primavera / estate, li accoglie e li nutre con alcuni dei più tradizionali e deliziosi frutti di mare dell’Albania. Ora, a causa della recente costruzione della superstrada, Valona è facilmente raggiungibile a solo 2 ore e mezza di guida da Tirana.

Restorant Joni – Valona

Joni è un nome popolare albanese, che sia significa sia ionico che nostro. Come suggerisce il nome, gli albanesi accorrono in questo luogo accogliente per mangiare alcuni dei prodotti più freschi che lo Ionio ha da offrire. I commentatori online concordano sul fatto che la qualità è una delle più alte in città.

Per la mappa, clicca qui

Restorant Pulëbardha (Ristorante Il Gabbiano) – Valona

Questo è uno di quei luoghi che racchiudono davvero dentro di sé il vero spirito della città. E’ visitato da gente locale e turisti: in pratica, amato da tutti!

Per la mappa, clicca qui.

Ristorante San Giorgio al Porto – Valona

Il nome regala la posizione di questo bellissimo (vicino al porto) e la tradizione culinaria italiana dietro ogni piatto che viene servito qui.

Per la mappa, clicca qui.

Top 3 a Dhërmi

Mentre la Riviera del Sud Albania è la migliore destinazione estiva in Albania, è il piccolo villaggio e la spiaggia di Dhërmi, situata in fondo al Passo di Llogara, che attrae tutti con il suo bellissimo mare cristallino. Come il posto più visitato tra dozzine di belle spiagge lungo la costa meridionale ionica, Dhërmi offre una grande varietà di ristoranti di pesce fresco durante la stagione estiva.

Harmonia – Dhërmi

Uno dei ristoranti più popolari di Dhermi, ciò che distingue questo posto dal resto non è il suo ottimo cibo, ma che rimane aperto per tutto l’anno! Goditi una delle loro specialità, sempre consigliate dallo chef.

Per la mappa, clicca qui.

Royal Blue – Dhërmi

Turisti e gente del posto conoscono bene questo ristorante eccezionale; cibo e servizio di prima qualità, quindi faresti bene a prenotare prima della tua visita!

Per la mappa, clicca qui.

Luciano – Dhërmi

Questo ristorante gode di una clientela costantemente fedele per il suo ottimo cibo e l’atmosfera da taverna italiana. I piatti di pesce fresco sono particolarmente gustosi nella sua veranda aperta e spaziosa. Aperto da fine Maggio a fine Settembre.

Per la mappa, clicca qui

Top 3 a Saranda

In contrasto con le città di Valona o Durazzo, dove la cucina albanese rivela alcuni tocchi italiani, a Saranda, l’influenza di quella famosa cucina di pesce greca prende il sopravvento. Gli innumerevoli ristoranti sul mare sono, come si suol dire, leccarsi le dita!

Mare Nostrum – Saranda

Una magistrale mescolanza di tradizioni culinarie albanesi e mediterranee, rende questo uno dei luoghi più indimenticabili della città. Come suggerisce il nome, è un posto “classicamente” fantastico!

Per la mappa, clicca qui

Gërthëla – Saranda

Uno dei ristoranti più autentici di Saranda in cui troverai sicuramente il meglio, il gusto più tradizionale della città.

Per la mappa, clicca qui.

Le Petite – Saranda

Anche se sembra di non essere a Saranda, questo posto moderno è uno dei più popolari tra i turisti. Di conseguenza, è diventato il punto di riferimento per i turisti internazionali. Gli interni contemporanei e la vista sul mare rendono la cucina di pesce fresco servita qui tanto più delizioso.

Per la mappa, clicca qui

Top 3 a Lezhë / Alessio

Il rapido aumento di popolarità di questa città è dovuto principalmente alla sua meravigliosa tradizione gastronomica, reintrodotta negli ultimi anni nel modo più moderno possibile. Quando entri a Lezhë, sappi che stai entrando nell’attuale mecca gastronomica dell’Albania!

Rapsodia – Lezhë

Indubbiamenti uno dei nomi più noti della cucina albanese, questo ristorante deve la sua fama al suo chef magistrale Alfred Marku. I suoi piatti spettacolari fanno sì che la gente venga in questo posto da ogni angolo del paese. Prenotare assolutamente!

Per la mappa, clicca qui.

Website: rapsodia.al

Trendafili Mistik (La Rosa Mistica) – Lezhë

Il ristorante si trova nel punto strategico della riserva naturale Kune-Vain-Tale, dove le lagune offrono panorami mozzafiato e le pietanze riflettono la bellezza della terra. I piatti sono tanto deliziosi quanto particolari!

Per la mappa, clicca qui.

Peshkatari (Il Pescatore) – Lezhë

Questo ristorante è circondato dall’acqua della laguna Kune-Vain-Tale e, con il suo menù di pesce fresco, offre panorami unici. Si trova nella zona chiamata l’isola di Shëngjin (San Giovanni di Medua).

Per la mappa, clicca qui.

Top 3 a Pogradec

I ristoranti di Pogradec sono particolarmente rinomati per due cose veramente magnifiche e rare. Uno è la vista spettacolare del lago di Ohrid e l’altro, un pesce chiamato koran, un delizioso pesce trovato solo qui!

Restorant Pogradeci – Pogradec

Questo posto ha una tripla combo difficile da ottenere: cibo delizioso, ottimo servizio e atmosfera accogliente. Oltre questo, qui troverai il miglior pesce ‘koran’ della città.

Per la mappa, clicca qui.

Website: hotelpogradeci.com

Dallga (L’Onda) – Pogradec

Godrai doppiamente del meraviglioso cibo servito in questo ristorante situato vicino all’area naturale di Tushemisht. Ti sentirai parte di una bellissima cartolina.

Per la mappa, clicca qui.

Taverna Ndona – Pogradec

La sua posizione sul lago e la varietà di pesce fresco servito sono due dei motivi principali per visitare questo posto. Ti rilasserai in questa atmosfera accogliente!

Per la mappa, clicca qui