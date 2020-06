Ne dà notizia il CEO dell’autorità Marittima di Durazzo Pirro Vëngu, che con uno status nei social media esplicita il comunicato per i media rilasciato dal Ministero dell’Infrastruttura e dell’Energia.

Il trasporto marittimo avverrà in due fasi:

Prima Fase:

Da oggi, 22 giugno 2020, tutti gli albanesi con residenza in Italia (in possesso del permesso di soggiorno) e cittadini dell’UE potranno viaggiare liberamente da Durazzo ai porti italiani.

Tutti i cittadini stranieri che si trovano in Albania o vengono in Albania per motivi di lavoro possono viaggiare anche tramite i traghetti.

Tutti i cittadini albanesi residenti nei paesi dell’UE che sono dotati di documenti di residenza di paesi dell’UE o di altri paesi al di fuori dell’UE sono autorizzati a spostarsi da e verso l’Albania

Tutti i diplomatici albanesi e stranieri saranno autorizzati a circolare, così come i diplomatici della Repubblica del Kosovo con i loro veicoli personali all’ingresso e all’uscita da e per l’Albania.

Seconda fase

(Basata sulle attuali disposizioni dell’UE – e speriamo non ci siano sorprese): dal 1° luglio 2020, il trasporto di passeggeri in Italia sarà aperto a tutti i cittadini albanesi.

Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dell’Energia

l Ministero delle Infrastrutture e dell’Energia, insieme alla Direzione Generale Marittima, sta lavorando per consentire la ripresa graduale e sicura del trasporto marittimo internazionale di passeggeri.

L’intero processo si concentra sul garantire la sicurezza della salute dei passeggeri, rispettando rigorosamente tutti i protocolli di sicurezza approvati dal Ministero della Salute, sulla base delle linee guida degli organismi internazionali.

Tenendo conto delle esigenze degli operatori autorizzati nel trasporto marittimo di passeggeri e della dichiarazione della Commissione europea dell’11 giugno 2020, sulla soppressione delle restrizioni ai viaggi a partire dal 1 ° luglio 2020, il Ministero delle infrastrutture e dell’energia annuncia che a partire dal giorno di Lunedì 22 giugno 2020 saranno consentite tutte le linee di trasporto internazionale di passeggeri.

In questa nuova situazione, la responsabilità spetterà alle compagnie di trasporto marittimo internazionale di passeggeri, che devono adottare le misure necessarie per consentire la prenotazione della navigazione da e verso i porti della Repubblica d’Albania.

Le compagnie di trasporto passeggeri marittime internazionali saranno inoltre responsabili di informare i passeggeri in merito a possibili restrizioni alle partenze dai porti della Repubblica d’Albania e della destinazione prevista, nonché alle norme in materia di assistenza sanitaria e sicurezza nella destinazione in cui arriveranno.

La Direzione Generale Marittima controllerà l’attuazione di tutte le misure nonché il piano d’azione per l’attuazione degli obblighi previsti dal protocollo sulle operazioni di trasporto marittimo, approvato con decreto n. 169 del 5 giugno 2020, dal Ministro delle Infrastrutture e dell’Energia.

Il Ministero delle Infrastrutture e dell’Energia, insieme alla Direzione Generale Marittima e dei porti marittimi del paese, si impegna a prendere tutte le misure necessarie per garantire una navigazione sicura senza compromettere la sicurezza sanitaria dei lavoratori e passeggeri.

Adria Ferries apre le prenotazioni

Dopo il comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dell’Energia arriva la conferma della compagnia Adria Ferries che con un comunicato sul proprio sito web annuncia l’apertura delle prenotazioni.

“Corse aperte per l’Albania! È ufficiale: Adria Ferries riapre i collegamenti Italia – Albania. Da oggi sono aperte le corse dall’Italia per l’Albania: prenota subito il tuo prossimo viaggio in Albania. Allo stato attuale dall’Albania all’Italia sono permessi soltanto i rientri dei passeggeri muniti di regolare permesso di soggiorno o residenti in Italia” si legge nel loro sito web.

Anche Ventouris Ferries annuncia l’apertura

“Siamo lieti di informarVi che dal 22/06/2020 sarà di nuovo possibile il trasporto di passeggeri in traghetto sulla linea Italia – Albania! “si legge nella loro pagina Facebook.

I protocolli in Albania