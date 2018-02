Albania, Qafë Shtama: la destinazione invernale preferita dai turisti

La città di Krujë (Croia) è una delle principali destinazioni visitate da migliaia di turisti; ma non si tratta di un turismo culturale legato soltanto al castello o all’eroe nazionale Giorgio Castriota Scanderbeg.

Quello che sta tornando a diventare una vera e proprio attrazione turistica, infatti, è il Parco Nazionale di Qafë Shtama, che offre ai visitatori un ampio mosaico culturale e naturale.

L’area protetta del parco di Qafë Shtama, dichiarata tale dal 1966, ha una superficie di 20 km quadrati e si trova a circa 25km a nord-est della città di Croia. Ciò che distingue il Parco Nazionale è la massiccia presenza di pini neri e faggi, che regalano un particolare paesaggio naturale.

Nonostante alcuni anni di transizione, i pini secolari sono stati tenuti in sesto grazie soprattutto al fanatismo dei residenti locali (come la famiglia Balliu), lasciando oggi un patrimonio vero e proprio alla cultura albanese.

“Nel 2017 questo parco è stato visitato da 8500 turisti. La maggior parte di loro proveniva da paesi dell’Europa occidentale come Austria e Germania.” – ha dichiarato Drini Masha, responsabile dell’ufficio delle informazioni turistiche di Croia all’Agenzia telegrafica albanese

Una delle attrazioni principali di Qafë Shtama è anche ‘la fontana della regina’, nome che deriva dagli anni ’20 del ‘900 quando la famiglia reale d’Albania, gli Zogu, si rifornivano d’acqua proprio in quella fontana.

Immerso in una natura vergine ed aspra, i turisti nazionali e non vedono il Parco come la destinazione perfetta per un’escursione a piedi o in bicicletta. Inoltre, offre ai visitatori la tradizionale cucina biologica della zona grazie alle aziende dell’area che offrono questo servizio.

Recentemente è stato inaugurato lo Shkreli Hotel & Camp, che offre alloggi a prezzi ragionevoli e la cucina tradizionale con prodotti bio.

I progetti per il futuro

Alcuni degli investimenti intrapresi dal governo albanese comprendono la regolarizzazione e l’asfaltatura della strada (lunga 1,8 km) dal campo degli ex lavoratori al campo superiore, che attraversa la vecchia strada Croia-Burrel; un altro punto progetto importante in programma è quello della creazione di un punto di informazione turistica.

Da parte del comune di Croia, invece, è prevista l’aggiunta di nuova segnaletica e la preparazione di materiale promozionale per lo sviluppo di questo Parco Nazionale.