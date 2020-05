L’industria del turismo occupa un posto importante nell’economia albanese con oltre il 4 percento del prodotto interno lordo. Secondo i dati pubblicati da INSTAT, il paese ha avuto 5,9 milioni di visitatori nel 2018, di cui 2,7 milioni per trascorrere le vacanze spendendo in media 52 euro al giorno.

Nel 2019, il numero di visitatori è aumentato a 6,4 milioni e circa il 50% di loro erano in Albania in vacanza.

Ma l’epidemia causata dal nuovo coronavirus ha ridotto drasticamente i numeri. Solo nel marzo 2020, il primo mese del blocco a causa dell’epidemia, secondo INSTAT il numero di visitatori stranieri nel paese è diminuito del 66,4 per cento.

Gentian Mema, capo dell’ufficio del turismo nel comune di Scutari, afferma che l’intero settore del turismo sta diminuendo a causa delle pandemie, ma che il turismo familiare ne risentirà maggiormente.

“Il settore turistico, in particolare il settore familiare nelle aree di Kelmendi e Theth, finora ha l’80% delle prenotazioni cancellate”, ha detto Mema. “Queste sono le prenotazioni che di solito vengono effettuate con 1 anno di anticipo, da parte di stranieri o gruppi e famiglie albanesi di altre aree del paese”, ha aggiunto.

Mema afferma che le famiglie in queste aree avvertono la crisi ancora di più a causa del numero ridotto di letti, del tempo limitato con cui lavorano e dell’incapacità di adattarsi.

“Questa situazione, che non si sa per quanto tempo durerà, avrà gravi conseguenze per queste imprese familiari che potrebbero lavorare in questo momento”, ha detto Mema per Reporter.al

Zef Nilaj contattato da BIRN dice che i primi due mesi di primavera sono già passati senza visitatori.

“Non lavoriamo affatto da 2 mesi“, ha aggiunto, aggiungendo che le pensioni vicine si trovano di fronte alla stessa situazione, con tassi di cancellazione che oscillano fino al 90 percento.

Besnik Pepushaj, che ha diverse locande a Lëpushë, ha detto a BIRN che riceve ogni giorno delle cancellazioni. Pepushaj afferma che le cancellazioni sono state fatte sia da stranieri che da albanesi a cui è vietato viaggiare all’interno del Paese.

“Penso che ci saranno nuovamente cancellazioni perché la situazione attuale è difficile e quasi impossibile visitare il nostro villaggio”, ha spiegato Pepushaj.

Da parte sua, il governo non ha ancora reso pubblico alcun piano per aiutare il settore. In diverse apparizioni sui media, il Ministro del Turismo e dell’Ambiente, Blendi Klosi ha parlato della preparazione di una strategia, ma in termini di ripresa del settore, Klosi ha basato il suo ottimismo sulla tipologia di turisti che vengono in Albania.

“Abbiamo oltre l’80%, un’alta percentuale del turismo albanese del posto, strutture flessibili, denaro che circola rapidamente”, ha affermato Klosi in uno stato di Facebook. “Con fiducia e speranza che il turismo tornerà presto attivo”, ha aggiunto.

Nik Harusha, proprietario di una pensione a Theth, ha detto a BIRN in una conversazione telefonica che erano senza speranza ed impossibile avere chiarezza su come procedere. Harusha afferma di non aver ancora ricevuto una risposta sulla possibilità di beneficiare del pacchetto di aiuti offerti dal governo, anche se ha presentato domanda da tempo.

“L’unica possibilità se la situazione persiste in questo modo è quella di tornare all’agricoltura per avere entrate sufficienti per sopravvivere”, ha affermato Harusha, che ha aggiunto che oltre 35 pensioni nel villaggio e altre famiglie della zona vivevano principalmente di reddito turistico o servizi legati ad esso.

Altri proprietari di case che le hanno convertiti in ostelli affermano di aver investito nell’attesa della nuova stagione e che ora sono in difficoltà finanziarie e sull’orlo del collasso.

Solo quest’anno ho investito 4.000-5.000 euro in restauri non ancora completati”, ha dichiarato Nik Guri di Theth.

Guri afferma di aver fatto le previsioni a partire dall’anno scorso, quando il numero di visitatori era in aumento e ha avuto oltre 2.000 clienti, principalmente da Austria e Germania. Ma quest’anno non si aspetta alcun profitto poiché afferma che non c’è molta speranza di aiuto.

“Speriamo che lo stato non ci toga ciò che abbiamo, figuriamoci se ci dà qualcosa”, ha detto Guri.

Da parte sua, Besnik Pepushaj ha affermato che l’unica cosa rimasta per loro è la speranza in un aiuto dal governo. “Spero che lo stato capisca e ci aiuti almeno con uno sgravio fiscale nella stagione estiva”, ha detto.

Oltre a Theth e Kelmendi, la situazione è e simile dall’altra parte delle Alpi, a Valbona.

“Ho appena ricevuto una telefonata dall’agenzia per le ultime cancellazioni di giugno”, ha detto a BIRN il Kol Gjoni, il proprietario di una pensione nel pittoresco villaggio. Lui fa sapere che in una situazione normale questo sarebbe uno dei periodi con il maggior numero di visitatori nella zona.

“L’anno scorso ho avuto 70 visitatori per Pasqua e ho dovuto mandare alcuni di loro a dormire da amici”, dice Gjoni, per dimostrare la differenza con la situazione presente. Come gli altri tour operator di Theth e Kelmend, Gjoni si sente abbandonato dallo stato. “Chiudo la pensione in ottobre e la riapro in aprile, ma questi mi dicono che non riceverò niente in quanto in questo perché era tutto chiuso”, dice Gjoni.

A lui sono stati rifiutati entrambi i pacchetti di aiuti del governo, e non sa come tenere in piedi l’attività. L’unica speranza rimasta e la promessa delle agenzie di viaggio che le prenotazioni di luglio-agosto non saranno cancellate

“Ho un’attività di agriturismo, ho anche del bestiame”, ha detto. “Normalmente in questo momento assumo 4-5 altre persone, ma con questa situazione non posso aiutarli, non posso assumere nessun altro”, ha concluso Gjoni.

Questo articolo è stato originariamente pubblicato su reporter.al in lingua albanese dal titolo “COVID-19 fut në kolaps turizmin familjar në Alpe”