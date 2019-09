L’Albania ha guadagnato dodici posizioni nel “Travel & Tourism Competitiveness Report”, passando dalla 98esima dello scorso anno all’86esima del 2019.

Il “Travel & Tourism Competitiveness Report 2019” è lo studio biennale realizzato dal World Economic Forum in collaborazione con organizzazioni internazionali tra le quali l’International Air Transport Association (IATA), l’International Union for Conservation of Nature (IUCN) e la World Tourism Organization (UNWTO), che – grazie all’utilizzo di ben 90 indicatori – analizza nel dettaglio i quattro aspetti principali che intervengono nell’offerta turistica: ambiente, condizioni politiche ed economiche, infrastrutture e risorse culturali e naturali.

Anche se pensato come strumento per comprendere e anticipare le tendenze e i rischi emergenti del turismo globale indirizzando così politiche e pratiche atte a garantire longevità a questo settore strategico, lo studio offre una panoramica del livello di ricettività di 140 paesi nel mondo, fungendo da utile guida per i prossimi viaggi.

Travel & Tourism Competitiveness Report 2019: cresce la qualità dell’offerta turistica in Albania

In generale, i risultati del rapporto dimostrano la crescita sana del settore, con una maggiore competitività in tutto il mondo grazie anche al miglioramento delle infrastrutture necessarie e alle pratiche di gestione del turismo sostenibile.

Andando ad analizzare nello specifico, il Paese delle Aquile ha totalizzato un punteggio (calcolato attraverso la media di tutti gli indicatori) di 3.6, mentre Spagna, Francia, Germania e Giappone che guidano questa classifica hanno totalizzato 5.4.

Per quanto riguardo gli indicatori, l’Albania ha fatto registrare i suoi miglior punteggi nelle sottocategorie ambiente, sicurezza e protezione, salute e igiene, risorse umane e mercato del lavoro, priorità per il turismo, competitività dei prezzi. D’altra parte, i punteggi peggiori sono stati fatti registrare nelle sottocategorie risorse culturali, infrastrutture per il trasporto aereo e apertura internazionale.

Grazie a questi punteggi, l’Albania precede in classifica paesi come Macedonia del Nord e Bosnia Erzegovina, ma alle spalle di Serbia (83esima) e Montenegro (67esima).

Per consultare il report completo cliccare al seguente link