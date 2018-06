Albania, progetto ‘100 villaggi’: cos’è e quali sono gli obiettivi

Il programma del governo, noto come quello dei “100 villaggi”, ha iniziato la sua attuazione focalizzandosi su diversi obiettivi.

L’agenzia per gli appalti pubblici ha aperto le procedure relative alla progettazione di studio sul tema “Migliorare e aumentare le capacità di accoglienza, l’installazione di segnaletica turistica nelle destinazioni agro-turistiche in 100 villaggi, nelle spiagge ad alto rischio per la salute fisica e la sicurezza, così come l’installazione delle tabelle con le ‘regole d’oro’.”

Poiché in questo caso l’attenzione è volta al settore turistico, è stato il ministero del turismo e dell’ambiente ad aggiudicarsi il progetto. I fondi messi a disposizione sarano circa 33.000 euro.

Ma quali sono gli obiettivi che questo piano avrà sul programma riguardante i 100 villaggi? In prims migliorare e aumentare le capacità di accoglienza, grazie soprattutto all’installazione di segnaletica turistica nelle destinazioni incluse nel progetto dei 100 villaggi. Quest’ultimi sono stati selezionati per il potenziale turistico e proprio per questo, come sostiene anche il ministero del turismo, devono essere riempiti di segnaletiche per aiutare e facilitare il più possibile visitatori e turisti.

In secondo luogo, la segnalazione di informazioni sulle spiagge che presentano un alto rischio per la salute e la sicurezza fisica dei turisti, oltre a tabelle che indichino le ‘regole d’oro’ da rispettare. Allo stesso modo, inoltre, è previsto che siano prodotte nuove mappe per facilitare l’orientamento dei visitatori:

“Nonostante la maggior parte dei turisti oggi utilizzi il cellulare e Google Maps per orientarsi e muoversi, c’è ancora una piccola parte di loro che necessita della mappe stampate in versione cartacea. Il problema in Albania è semplice: le mappe non hanno mercato e quindi nessuno si prende la briga di produrre mappe di qualità.” – si legge nel documento ministeriale.

Progetto ‘100 villaggi’: gli undici obiettivi