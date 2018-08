Air Albania, ad inizio Settembre i primi voli da e verso Istanbul

La compagnia aerea Air Albania inizierà ad operare entro la prima settimana di Settembre.

Inizialmente, la notizia è stata resa nota da due portali online turchi specializzati nel campo dell’aviazione, i quali hanno accompagnato i loro articoli con l’immagine dell’aereo dai colori albanesi – come postato qualche tempo fa dal premier Edi Rama su Facebook – e hanno specificato che il primo volo di questa compagnia verrà effettuato il 31 di Agosto.

#airalbania 🦅🇦🇱https://www.turismo.al/2018/08/air-albania-settembre/ Posted by Turismo Albania on Thursday, August 23, 2018

Nel frattempo, il tutto è stato anche confermato dalle autorità di aviazione civile, che ha affermato a TV SCAN che attualmente il dipartimento albanese ha inviato in Turchia due esperti per ispezionare l’aereo dal punto di vista tecnico. L’unico azionista albanese di Air Albania, Sinan Idrizi (attuale presidente della società calcistica del Flamurtari), ha confermato sempre per TV SCAN che l’inizio delle operazioni per la compagnia aerea è fissato per i primi giorni di Settembre.

Sempre secondo Idrizi, il primo aereo che sorvolerà i cieli sarà un Airbus 319 che opererà voli diretti da Tirana a Istanbul, e viceversa. A seguire saranno pronti due altri aerei ‘Airbus 320’, che incrementeranno la qualità e gli standard dei voli.

Inoltre, l’avvio della nuova compagnia aerea prevede l’avvento di prezzi molto più economici per la Turchia, poiché secondo Idrizi contemporaneamente gli investitori stanno istituendo una compagnia parallela, che servirà ad Air Albania i beni primari come il carburante. In Albania, infatti, il prezzo del carburante per gli aeromobili è tra i più gli alti in regione, e influisce del circa il 30% sull’intero prezzo del biglietto.

“Volevamo ridurre i prezzi dei biglietti autorifornendoci di beni primari. Questo vuol dire che si sta costruendo un’impresa parallela, che offrirà lo stesso servizio e la stessa qualità. Quest’idea è stata già attuata da altre compagnie europee come Turkish Airlines, che è la nostra principale compagnia di riferimento.” – ha affermato Idrizi a TV SCAN.

Per quanto riguarda, invece, la divisione azionaria della compagnia, il 51% appartiene ad investitori albanesi (quindi a Idrizi), mentre il restante 49% appartiene a Turkish Airlines.

