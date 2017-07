Ormai da qualche anno l’Albania è un Paese molto in ascesa turisticamente parlando e molto frequentato da turisti europei e secondo il noto sito SiViaggia è la meta turistica del 2017, ormai rinnovato nelle infrastrutture e nelle strutture alberghiere, e adeguato agli standard europei a tutti i livelli.

Ed ecco le 5 perle dell’Adriatico e dello Ionio lungo la costa albanese, luoghi da scoprire a pochi chilometri dall’Italia

La spiaggia di Ksamil

Questo lido si trova a circa 17 km da Saranda, città del sud Albania. La spiaggia si affaccia su quattro isolette, talmente vicine da raggiungere anche a nuoto o in barca. La sabbia è chiara e il mare turchese e poco profondo, sulla spiaggia si trovano un paio di bar e ristoranti. Il lido è collegato con navette da Saranda

La spiaggia di Dhermi

Si trova a Sud di Valona nel tratto di costa tra il Passo di Llogaraja e Saranda. E’ una splenida spiaggia di sabbia dorata, lunga e ampia. Il lido è ben servito con molti bar e ristoranti ed è possibile affitare lettini,ombrelloni. Le acque sono pulitissime e abbastanza profonde. Sul lungomare ci sono discoteche e pub che diventano di notte luoghi di ritrovo e divertimento

La spiaggia di Karaburun

Questa spiaggia è all’interno del Parco Nazionale di Karaburun-Sazan, l’unico parco marino del Paese. La riserva si estende per quesi due chilometri, vicino alla baia di Valona. All’interno del parco ci sono rovine romane e relitti della Seconda Guerra mondiale. La zona è ideale per le immersioni subacquee per le ripide scogliere e le grotte sottomarine

La spiaggia di Saranda

Saranda è una città sul mare, davanti all’Isola di Corfù. Anche in città si può approfittare di un bagno in un mare cristallino. La spiaggia è di ciottoli e ben servita. Sul lunogmare ci sono ristoranti e bar per tutti i gusti

La spiaggia di Gjipe

E’ uno di quei luoghi dalla bellezza inimmaginabile. Le scogliere ripide si affacciano su un mare turchino, c’è una sottile spiaggia dorata ai piedi delle rocce. Merita di essere visitato da chi ama il mare ele bellezze naturali. La spiaggia di Gjipe si trova racchiusa tra Vunò e Ilias, due piccoli villaggi nel sud dell’Albania. E’ abbastanza vicina alla spiaggia di Dhermiu