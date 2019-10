Lunedì 30 settembre è stata l’ultima giornata delle trasmissioni televisive analogiche nei distretti di Tirana e Durazzo.

Dopo la mezzanotte, infatti, le antenne analogiche sono state disattivate come ordinato dall’Autorità dei Media Audiovisivi (AMA), mentre i canali televisivi saranno visibili solo attraverso la trasmissione digitale. Per il distretto di Valona, invece, l’AMA ha deciso di rimandare questo processo in un altro momento.

Con la chiusura delle trasmissioni televisive analogiche a Tirana e Durazzo, sono cinque i distretti – assieme a quelli di Fier, Berat e Korçë – in cui è interamente terminato il processo di digitalizzazione.

Secondo l’AMA, fino ad oggi, circa 2/3 della popolazione è interamente coperta dalle trasmissioni digitali. Processo che è iniziato nel lontano 2007, quando l’Albania dell’allora primo ministro Sali Berisha ratificò l’accordo di Ginevra sulla digitalizzazione delle frequenze televisive.

Ad aprile 2012, il ministro dell’innovazione Genc Pollo per il governo Berisha, riferiva alla Commissione per i media la strategia di passaggio dalla trasmissione analogica a quella digitale e agli accordi internazionali firmati riguardanti il processo.

Neanche due mesi dopo, il 2 maggio 2012, il governo Berisha approvava proprio il piano nazionale di passaggio dalla trasmissione analogica a quella digitale, il quale fissava la data di chiusura della trasmissione analogica al 17 giugno 2015.

Tuttavia, dal 2012 il processo di digitalizzazione è stato rinviato senza data e senza alcun argomentazione fondata, rendendo l’Albania oggi l’unico paese in Europa in cui è ancora attiva la trasmissione analogica.

Trasmissione digitale e analogica

La trasmissione digitale (o trasmissione numerica), nelle telecomunicazioni, indica quelle trasmissioni in cui i dati sono rappresentati in forma digitale, cioè con numeri codificati in sequenze di bit. Questo tipo di trasmissione è il contrario della trasmissione analogica.

Con il termine trasmissione analogica, invece, si indica un particolare tipo di trasmissione in cui l’informazione da trasmettere sotto forma di segnali sul canale di comunicazione dal mittente al/ai destinatario/i rimane costantemente in forma analogica a partire dalla sorgente analogica.