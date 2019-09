Con un’ampia gamma di attività è stata inaugurata ieri “Tirana Tech Open 2019”, un evento multidimensionale nel campo dell’informatica e dell’innovazione.



Per tre giorni, fino al 27 settembre, Expocity Albania sarà il punto di incontro per tutti gli appassionati di tecnologia. Aida Lutaj, CEO di Expocity Albania, ha dichiarato per la rivista Monitor che “Tirana Tech Open” è nata come necessità di stabilire una nuova esperienza a supporto dell’innovazione e dello sviluppo a Tirana.

“Per Tirana Tech Open ci siamo ispirati a numerosi eventi tecnologici internazionali e regionali, in modo da portare l’attenzione sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, condividere le migliori pratiche e prospettive del settore e i progressi in questa comunità.

Penso che abbiamo una giovane generazione in crescita molto talentuosa, capace e creativa, ma spesso mancano le guide necessarie per trasformare il brainstorming in qualcosa di concreto. Abbiamo la responsabilità sociale di essere dei buoni modelli per le giovani generazioni in termini di come possono portare la loro creatività al livello successivo.

Ecco perché includiamo startup, programmi per giovani e studenti in questa edizione. Uno dei punti chiavi dell’evento è l’importanza della cooperazione e del partenariato. Tirana Tech Open mira a creare partnership tra le parti principali interessate al settore, promuovendo ed esplorando diverse opportunità e formati.“- ha detto Aida Lutaj per la rivista Monitor.

Tirana Tech Open

Al TTO è possibile trovare, in primo luogo, opportunità di informazione e conoscere storie di successo di tutto il mondo nei settori “Istruzione della Tecnologia”, “Imprenditorialità e innovazione” e “Investimenti nel futuro”.

All’evento parteciperà pubblico di ogni genere: dagli studenti ai professori, da rappresentanti di start-up giovanili a esperti di tecnologia, da innovatori nei team aziendali a rappresentanti di camere di commercio, associazioni imprenditoriali e altre istituzioni.

Numerosi ospiti speciali con le loro presentazioni hanno dato e daranno nella giornata di domani valore e qualità all’evento.

Tra i relatori di spicco Alan Greenberg, fondatore di Educational and Healthcare Tech, che ha parlato di prospettive educative e nuove sfide, e Henry Leerentveld, direttore regionale di Swissconatct, ospite speciale della CAIA Lara Menke, che ha parlato di leadership e startup femminili.