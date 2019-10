In Albania non ci sono supporto e cooperazione nel settore dell’innovazione: solo meno del 6% delle imprese medio-piccole, infatti, che investono nel settore fanno affidamento su fondi pubblici.

Fondi che per la maggior parte non vengono stanziati dal governo albanese, ma bensì dall’Unione Europea (circa l’85% del totale). I dati giungono dall’istituto di statistica nazionale (Instat), che ha condotto la sua prima analisi in questo settore durante il triennio 2016-2018.

I dati Instat

L’indagine di Instat ha riguardato le attività di produzione di prodotti ottici, elettronici, informatici, della telecomunicazione, dei servizi di tecnologia dell’informazione e delle attività di servizio di quest’ultima.

Dai risultati dell’indagine si evince che solo il 47% delle imprese “si è dimostrata innovativa”, in termini di creazione di un prodotto, processo, metodo organizzativo o di marketing, nuovo o significativamente migliorato. La percentuale (47%) delle imprese innovative è alquanto bassa se si considera che l’indagine è stata condotta sulle imprese in cui l’innovazione rappresenta una parte fondamentale del successo aziendale.

Nella pubblicazione di Instat sono riportati anche i motivi alla base di questa bassa percentuale: il 73,5% degli intervistati ritiene che gli elevati costi siano l’ostacolo principale per l’innovazione. D’altro canto, lo scarso sostegno finanziario in termini di fondi pubblici per il settore non promuove sicuramente l’innovazione per le piccole e medie imprese.

Le poche aziende che beneficiano di fondi pubblici sono per lo più sostenute dall’Unione Europea (circa 85% del totale), con il governo albanese solo al secondo posto.

Un’altra caratteristica del mercato innovativo albanese è il basso livello di cooperazione in funzione del settore: l’indicatore di cooperazione in Albania è molto basso, con meno del 20% delle imprese che collaborano con altre aziende, istituzioni o università per la realizzazione di attività volte a promuovere l’innovazione.

Le aziende innovative

L’attività di innovazione delle aziende risulta inversamente proporzionale alle loro dimensioni: il 95,6% delle aziende innovative, infatti, sono composte da 1-9 dipendenti, per il 4% sono composte da 10-49 dipendenti mentre solo per il restante 4% da più di 49 dipendenti.

In media, l’8,7% delle aziende innovative intervistate era parte di un gruppo aziendale, mentre il 40,3% aveva la sede centrale al di fuori dei confini albanesi.

Albania fanalino di coda in Europa

Secondo il Global Innovation Index, (GII) presentato dalla World intellectual property organization dell’Onu (Wipo) nella capitale dell’India New Delhi la scorsa estate, la Svizzera si conferma come il Paese più innovativo del mondo, seguita da Svezia, Usa, Olanda e Gran Bretagna. L’Italia si piazza solo 30esima nell’Indice GII, anche se risale una posizione rispetto al 2018

L’Albania è stata inserita all’83esima posizione, ultima in Europa alle spalle anche degli altri paesi dei Balcani occidentali come Macedonia, Serbia, Bosnia e Montenegro