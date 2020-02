L’autorità garante della concorrenza in Albania ha sospeso l’aumento delle tariffe mobili che le tre società albanesi sul mercato hanno applicato da circa un mese. L’Autorità (analogo dell’AGCM in Italia) ritiene che ciò costituisca una violazione delle norme a tutela della concorrenza e ha pertanto avviato un’indagine di mercato approfondita.

Nel mirino dell’Autorità sono finite le società di telefonia mobile Albtelkom, Telekom Albania e Vodafone, le quali hanno aumentato di 100 lek(0.81euro) il prezzo della ricarica oltre che aumentare le tariffe di pacchetti prepagati di 30 giorni.

“Si rende noto che tutti e tre gli operatori mobili hanno lanciato dei nuovi pacchetti prepagati standard di 30 giorni con un aumento del prezzo di 200 lek e innalzando anche il prezzo della ricarica da 100 a 200 lek(1,63 euro), dal 30 gennaio – 11 febbraio 2020, condotta che, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a) della legge n. 9121, datato 28.07.2003 “Sulla concorrenza”, con le relative modifiche, può costituire un accordo anticoncorrenziale “, afferma l’Autorità Garante della Concorrenza che ha ordinato la sospensione dell’aumento delle tariffe.

La decisione della sospensione arriva in quanto “stiamo affrontando un’emergenza in questo campo, con il rischio di danni seri e irreparabili alla concorrenza in questo mercato”.

Parallelamente, la stessa autorità ha aperto un’altra indagine riferita al periodo dal 1 ° novembre 2019 al 31 marzo. Questa indagine identificherà le cause e le esigenze di questi cambiamenti tariffari. Fino al completamento dell’indagine, l’Autorità ha chiesto alle società di sospendere l’applicazione dei nuovi prezzi.

La decisione di aprire l’inchiesta, dalla parte dell’Autorità Garante arriva dopo due denunce da parte dei cittadini e un’altra denuncia dall’Associazione dei Consumatori, che lamentava l’aumento ingiustificati dei prezzi.

I dubbi sulle pratiche anti-concorrenziali in questo mercato non sono nuovi. Già nel 2017 reporter.al aveva denunciato la manipolazione dei prezzi applicati dalle società, pubblicando una tabella comparativa dei prezzi per ciascuna compagnia. Ripubblichiamo questa tabella dove si nota che i prezzi applicati dalle compagnie sono pressappoco identici.

Prezzi identici per prodotti identici Pacchetto base Prezzo GB Minuti nazionali SMS nazionali Vodafone 800 0.5 200 200 Telekom Albania 800 0.5 200 200 Albtelekom 800 0.5 300 300 Pachetto 1100 Prezzo GB Minuti nazionali SMS nazionali Vodafone 1100 2 2000 200 Telekom Albania 1100 2 2000 200 Albtelekom 1100 3 2000 200 Pachetto 1400 Prezzo GB Minuti nazionali SMS nazionali Vodafone 1400 4 2500 300 Telekom Albania 1400 4 2500 300 Albtelekom 1400 6 2500 400