Un team di programmatori ed informatici albanesi sta creando un nuovo programma digitale che permetterà ai cittadini albanesi di avere una versione Made in Albania di “Alexa”.

Cos’è Alexa o Google Assistant

Alexa è l’assistente personale intelligente sviluppato da Amazon nel 2014, in grado di interpretare il linguaggio naturale e dialogare con gli umani fornendo informazioni di diverso tipo ed eseguendo differenti comandi vocali.

Tra le funzioni più comuni: riprodurre musica, gestire liste (della spesa o delle cose da fare), impostare promemoria e sveglie, effettuare streaming di brani musicali e podcast, riprodurre audiolibri e fornire previsioni meteorologiche, informazioni sul traffico e riprodurre altre informazioni in tempo reale, come le notizie.

Alexa può anche controllare diversi dispositivi intelligenti, usando se stesso come sistema di automazione domestica per la gestione della domotica (può interagire e controllare, individualmente o in gruppo, diversi dispositivi connessi, come termostati, lampadine, prese, interruttori, telecamere, videocitofoni, serrature, robot aspirapolvere, router e console)

La versione albanese

La versione albanese del programma simile ad “Alexa” è stata sviluppata dal programmatore Betim Drenica e dal suo team di informatici. Drenica, il quale ha lavorato per diverso tempo come imprenditore negli Stati Uniti, vede questa come una buona opportunità per far conoscere al mondo la lingua albanese standard.

“Finora per la lingua albanese non esiste un progetto simile. Stiamo lavorando su questo programma da un anno e abbiamo raggiunto un livello molto buono della conoscenza della lingua. Il nostro obiettivo è quello di avere una lingua standard.” – ha dichiarato Drenica all’emittente Top Channel.

Tuttavia, il team prevede che in futuro il programma, oltre all’albanese standard, riconosca anche tutti i dialetti e le diverse cadenze albanesi. La versione albanese simile ad “Alexa” non è l’unico progetto sul quale stanno lavorando Betim Drenica e i suoi: la squadra di informatici, infatti, è impegnata anche nella realizzazione di un altro programma che avrà il compito di correggere grammaticamente testi scritti.