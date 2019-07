In Albania si sente la mancanza di esperti e specialisti nel dominio cyber. E’ quello che emerge da uno studio dell’Autorità Nazionale per la Certificazione Elettronica e per la Sicurezza Cibernetica.

“Esperti specializzati nel settore cyber non ci sono, però ci sono esperti IT (Information Technology) i quali sono passati a svolgere mansioni di sicurezza cyber dopo aver superato dei corsi di formazione. Pertanto consideriamo fondamentale l’espansione di tale personale di esperti”, dice Vilma Tomçe, esperta di tecnologia informatica.

La cyber sicurezza in Albania

L’approfondimento delle poche conoscenze che le persone hanno in questa area, che diventa vitale con l’avanzamento tecnologico, è stato il focus della terza sessione dell’Albania Cyber Academy.

“La tecnologia è diventata una parte molto importante delle nostre vite e sicuramente questo porta con se tutta una seria di rischi e minacce. Semplicemente vedere la sala piena di partecipanti rende l’idea di quanto le persone siano interessate a questi temi e a questo settore in senso lato”, racconta Lorin Baxhaku.

La formazione in collaborazione con i partner internazionali stanno orientando anche gli studenti nei confronti del mercato del lavoro.

Samela Bajraktari, una delle studentesse presenti in sala, ha conseguito la laurea triennale in Ingegneria Informatica e adesso sta frequentando la specialistica in Sicurezza dell’Informazione, che rappresenta uno dei corsi di studio più richiesti al momento.

“La cyber sicurezza è sia un campo che un ramo relativamente recente in Albania. Questo è anche il mio focus, ossia quello di diventare un’impiegata nella sicurezza nel dominio cyber e dare il mio contributo in una compagnia di protezione dati e miglioramento di aspetti legati alla sicurezza.

Negli anni, allo stesso modo in cui si è evoluta la tecnologia, si sono evoluti anche gli hacker di riflesso. Di conseguenza, si è sviluppata anche la necessità di avere esperti in cyber sicurezza sempre aggiornati e preparati.” Queste le parole di Samela.

Anche se non mancano, gli attacchi cyber in Albania non sono ancora così numerosi da renderli una minaccia alla sicurezza nazionale o a quella delle imprese. Tuttavia, l’informazione e la sensibilizzazione su una tematica del genere riveste un ruolo cruciale.