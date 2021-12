4iG PLC ha stipulato un accordo definitivo per acquisire Albanian ONE Telecommunications sh.a. (ONE). One è uno dei tre operatori di telefonia mobile in Albania con 1,36 milioni di abbonati.

L’anno scorso, ONE ha realizzato ricavi per 68,1 milioni di euro con un EBITDA di 20,8 milioni di euro che rappresenta un margine EBITDA di oltre il 30%. L’infrastruttura di ONE ha 632 torri di trasmissione adatte alle comunicazioni mobili 5G oltre ai servizi 4G/LTE. L’acquisizione segna un altro passo nella strategia di espansione di 4iG nei Balcani occidentali. 4iG potrebbe completare la transazione seguendo le procedure regolamentari in Albania.

4iG PLC ha firmato un accordo finale di vendita e acquisto per acquisire ONE Telecommunications sh.a., annunciato da 4iG alla Borsa di Budapest. ONE fornisce il servizio migliore della categoria[1] nel mercato mobile albanese, grazie alle sue 632 torri di trasmissione pronte per il 5G che offrono una copertura del 98,5% della popolazione. Dopo aver riposizionato i propri servizi e il marchio, ONE, che impiega 420 dipendenti, ha aumentato significativamente la propria quota di mercato nel recente periodo, raggiungendo il 41% del totale degli abbonati mobili albanesi nel terzo trimestre del 2021, secondo il comunicato stampa di 4iG pubblicato nel sito ufficiale.

Se l’operazione sarà finalizzata, si tratterà della seconda vendita dell’operatore ONE (ex Telekom Albania) in meno di tre anni. La società è stata acquistata all’inizio del 2019 dal consorzio Albania Telecom Invest (ATI) per la cifra di 50 milioni di euro. Secondo la società, gli azionisti finali del consorzio ATI sono l’imprenditore albanese-bulgaro Elvin Guri e l’imprenditore bulgaro Atanas Dobrev, anche direttore generale della più grande compagnia di telecomunicazioni bulgara, Vivacom.

All’inizio di dicembre, 4iG ha annunciato di aver firmato un accordo definitivo per acquisire la quota di maggioranza dell’80,27% nella società di telecomunicazioni più grande e parzialmente di proprietà statale dell’Albania, ALBtelecom, che fornisce servizi di telecomunicazioni fisse e mobili. Dopo aver ricevuto l’autorizzazione normativa e delle autorità, il gruppo 4iG diventerà il più importante attore albanese nel settore delle telecomunicazioni. Con la sua focalizzazione sul mercato mobile, il portafoglio di ONE e ALBtelecom, un fornitore di servizi fissi e mobili, potrebbe creare significative sinergie. Le parti non hanno rivelato il valore della transazione.