Il numero di cittadini stranieri che hanno visitato l’Albania nei primi otto mesi del 2019 fino ad agosto ha fatto registrare un aumento dello 10,8% su base annua, raggiungendo un totale di 4,87 milioni di persone secondo i dati pubblicati dall’istituto di statistica albanese (Instat).

I dati di agosto

Come ci si poteva aspettare, il mese di agosto è stato il più turistico del paese ad oggi nel 2019. In totale, sono stati 1.556.826 i cittadini stranieri entrati in Albania, in crescita del 7,4% rispetto ad agosto 2018.

La maggior parte degli stranieri proveniva da Kosovo, Macedonia del Nord, Grecia e Italia; visitatori di questi paesi che sono anche coloro che hanno fatto registrare l’incremento annuo più netto ad agosto 2019. se si considerano, invece, i primi otto mesi del 2019, sono i visitatori di Svizzera (+16,9%), Kosovo (+14,9%) e Germania (+13,2%) ad aver fatto registrare le crescite annue più nette.

D’altra parte, sia se si considera solo il mese di agosto che l’intero anno 2019, sono i visitatori della Polonia ad aver fatto registrare la decrescita maggiore su base annua (-19,6% ad agosto e – 13,3% nel periodo gennaio-agosto).

Maciej Sokalski, coordinatore di un’agenzia polacca e residente a Durazzo, ha confermato per la rivista Monitor che i pacchetti albanesi sono in calo, poiché lo scorso anno hanno raggiunto un livello relativamente costoso e, per questo, il Paese delle Aquile non viene più considerato come una destinazione economica.

Gli albanesi del Kosovo al primo posto

Diversamente dallo scorso anno – quando gli albanesi del Kosovo non avevano mostrato il tradizionale interesse per il Paese delle Aquile durante l’estate – il Kosovo è tornato a “dominare” la classifica dei turisti stranieri in Albania.

Nei primi otto mesi del 2019, circa 1,8 albanesi del Kosovo sono entrati in Albania facendo registrare una crescita del 14,9% rispetto ad un anno fa. I turisti rappresentavano il 40% circa del totale degli ingressi.

Seguono alle spalle del Kosovo i turisti dalla Macedonia (520.000 circa in totale nel 2019,), i greci (401.000 in totale), gli italiani (346.000 in totale), i montenegrini (240.000), i tedeschi (115.000) e i polacchi (105.000).

Il turismo in Albania sta spingendo anche l’economia del Kosovo stesso, con diverse imprese avviate nelle località costiere come Shengjin (Lezhe). Sono oltre 250 le attività che vivono solo durante i tre mesi estivi della stagione turistica.