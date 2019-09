Per raggiungere l’Albania, oggigiorno, oltre i voli si fa uso del traghetto verso i porti albanesi di Durazzo, Valona, Shëngjin e Saranda.

Non a caso, secondo diversi dati diffusi in rete da Instat e l’Autorita Portuale di Durazzo, è proprio questo mezzo di trasporto ad esser sempre più utilizzato dai viaggiatori amanti dell’Albania. Prenotazioni che, quindi, sono aumentate sempre di più durante il 2019.

Certamente, utilizzare il traghetto per viaggiare significa vivere un’esperienza insolita con le sue difficoltà per quanto riguarda le due settimane centrali del mese di agosto, e che abbiamo denunciato varie volte.

I dati INSTAT riguardanti i trasporti di merci e passeggeri hanno evidenziato che, per i primi sette mesi del 2019, 715.797 passeggeri hanno scelto il trasporto marittimo, facendo registrare una crescita del 5,4% rispetto allo stesso periodo di un anno fa.

Sempre secondo l’istituto di statistica nazionale, il numero di passeggeri che hanno scelto il trasporto marittimo durante il mese di luglio 2019 ammontava a 232.975; rispetto a luglio 2018, questo indicatore ha registrato un lievissimo calo.

Quello di Durazzo è il porto che sicuramente registra il maggior numero di passeggeri ma anche quelli di Saranda, Valona e Shëngjin al culmine della stagione turistica hanno fatto registrare un maggior flusso di passeggeri rispetto allo stesso periodo del 2018.

In agosto invasione turistica nel porto di Durazzo

Oltre 280.000 passeggeri, 66.000 veicoli e 5.000 camion e mezzi pesanti, hanno viaggiato durante il mese di agosto con traghetti che collegavano il porto di Durazzo a quelli di italiani di Bari, Trieste, Ancona e viceversa.

Secondo i dati ufficiali dell’autorità portuale di Durazzo, la maggior parte dei passeggeri ha viaggiato dal porto di Durazzo verso Ancona, Bari e Durazzo; in totale i passeggeri in uscita dall’Albania sono ammontati a circa 160.000 ad agosto, 40.000 in più rispetto ai passeggeri in entrata (circa 120.000 in totale).

Albania, i dati sul turismo

In attesa dei dati ufficiali INSTAT riguardanti il mese di agosto, è noto circa 1,2 milioni di turisti stranieri hanno visitato l’Albania nel mese di luglio 2019, facendo registrare una crescita del 14,5% rispetto a luglio 2018. Se, invece, si considerano i primi sette mesi del 2019, il numero di turisti sale a circa 3,3 milioni facendo registrare una crescita del 12,4% rispetto al 2018.

Il paese che ha fatto registrare la crescita maggiore è stato il Kosovo (+25,5%), mentre il paese che ha segnato la maggiore decrescita è stata la Polonia (-14,6%).