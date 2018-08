Tirana, più di 300.000 turisti da gennaio ad oggi

Da Gennaio ad oggi sono arrivati in Albania circa 1.4 milioni di visitatori stranieri; tra questi, circa 300.000 hanno visitato la capitale Tirana.

Quest’anno, infatti, è aumentato il numero di coloro che si fermano per qualche giorno nella capitale, non solo in hotel ma anche in appartamenti.

La curiosità e i prezzi bassi sono le motivazioni principali. Top Channel ha dedicato un servizio ad un gruppo di giovani olandesi, i quali sono rimasti colpiti da Tirana. Durante il viaggio in macchina, il gruppo di turisti da Amsterdam riferisce che, indipendentemente dal fatto che non capiscono il testo delle canzone albanesi, esse sono piene di energia e positività.

Sono rimasti particolarmente sorpresi anche per il gusto del caffè turco, per quello del liquore tipico albanese e per le caramelle Zana.

Aira e Fenna viaggiano molto: le ragazze affermano che nonostante l’Albania sia un piccolo paese, la curiosità di visitarla era tanta.

“Raramente ho sentito parlare dell’Albania, infatti.” – sostiene Fenna de Graaf, turista.

“Pensavo che qui non ci fosse nessuno che parlasse inglese, perché ero sicura che nessuno visitava l’Albania.” – aggiunge Ayra Gerlach, turista.

Prima di pianificare il viaggio in Albania, le due ragazze si sono preparate dal lato economico. Le prime spese, tuttavia, non stanno seguendo le previsioni iniziali.

“Se la paragoniamo con Amsterdam, tutto è più economico qui, anche se noi siamo studenti e quindi vogliamo spendere il meno possibile: il caffè, ad esempio, ho visto su molti menù che costa 60 lek, mentre ad Amsterdam avrei dovuto spendere almeno tre euro.” – spiega Ayra Gerlach.

“Posso dire di aver speso 2000 lek al giorno, alloggio compreso. E solo quest’ultimo ci costa 1100 lek a notte.” – dice Fenna de Graaf.

I quattro giovani arrivati dall’Olanda sosteranno per due settimane in Albania. Due notti a Tirana, e poi in viaggio direzione riviera meridionale. La direttrice del turismo del municipio di Tirana, Mirela Kocollari, afferma che non sono gli unici che stanno visitando la capitale:

“Sono arrivati circa 300.000 turisti stranieri. Abbiamo notato che a differenza degli altri anni, quest’anno tendono a rimanere più di una o due giornate nella capitale.” – ha ferrmato la direttrice del turismo.