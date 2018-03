Tasso di disoccupazione in Albania: Valona la città con il valore più alto

Nel quarto trimestre del 2017 (Ottobre-Novembre-Dicembre), il tasso di occupazione per la popolazione albanese compresa tra i 15 e i 64 anni era del 58,2%.

Confrontando questo valore con lo stesso periodo dell’anno precedente, si nota una crescita del 4,3% del tasso di occupazione. Paragonando, invece, il valore con il trimestre precedente (Luglio-Agosto-Settembre) del 2017 il rialzo registrato è dello 0,9%.

Per quanto riguarda la disoccupazione, l’indice registrato nel quarto trimestre del 2017 per la popolazione compresa tra i 15 e i 64 anni era del 13,4%; un calo dello 0,8% rispetto allo stesso periodo del 2016 e uno dello 0,2% paraganandolo al trimestre precedente del 2017.

La disoccupazione nelle città albanesi

La città di Valona, une delle località balneari più frequentate del paese, detiene il più alto tasso di disoccupazione in Albania.

Lo rivelano i dati dell’Instat, secondo i quali, alla fine del 2017, la disoccupazione si è attestata a quota 23,9%. Al secondo posto si colloca Tirana, con il 16,1% alla pari di Alessio (Lezha); a seguire troviamo Fier, con il 14%. In tutte le altre città la disoccupazione è al di sotto della media nazionale, ovvero al 13,4%, un minimo storico. Le città con il più basso tasso di disoccupazione, invece, sono Dibra con il 7% e Korça con il 7,5%.

Come si sviluppa lo studio

Sono considerati lavoratori anche coloro che hanno completato una solo ora di lavoro durante la settimana di riferimento, ovvero i sette giorni su cui si è basata la ricerca dell’Instat.

Inoltre, sono considerati ‘occupati’ coloro che erano assenti nella settimana di riferimento per motivi vari, come malattia o gravidanza, i liberi professionisti, coloro che non lavoravano per problemi di salari arretrati e tutti coloro che lavorano nella propria fattoria, anche se producono solo per se stessi.

Sono stati considerati disoccupati, invece, coloro che non erano assunti nella settimana di riferimento e tutti coloro che anche se avevano trovato un lavoro, durante la settimana di riferimento, non l’avevano ancora iniziato.