Albania, gli studenti universitari continuano a preferire l’estero

L’Albania è il paese con più studenti che preferiscono studiare all’estero, rispetto agli altri paesi dei Balcani, dell’Europa Orientale e dell’Europa Occidentale.

Secondo i dati pubblicati dall’Istituto delle statistiche dell’UNESCO, infatti, gli studenti albanese residenti all’estero nel 2017 erano 24.543 persone, circa 9 ogni 1000 abitanti.

Nell’area dei Balcani occidentali – come in tutta l’Europa – l’Albania si piazza in prima posizione, seguita dal Montenegro che nel 2017 ha registrato 4763 studenti all’estero (circa 8 ogni 1000 abitanti), dalla Bosnia con circa 3 studenti ogni 1000 abitanti e da Serbia-Macedonia che hanno il valore più basso dell’area (circa 2 ogni 1000 abitanti).

I paesi dell’Unione Europea, invece, che detengono il valore più alto sono Grecia e Bulgaria (con 3 studenti ogni 1000 abitanti), seguite da Romania e Croazia (con 2 studenti ogni 1000 abitanti). D’altra parte, il numero più basso di studenti che studiano all’estero è detenuto dai paesi dell’Europa occidentale (come Francia, Germania, Italia, Spagna e Inghilterra), dalla Russia e dagli Stati Uniti.

Università albanesi, iscritti in notevole calo

Gli studenti iscritti nelle università albanesi hanno registrato un notevole calo negli ultimi anni.

Secondo i dati dell’Istituto di Statistica Albanese (Instat), infatti, basati sull’anno accademico 2016-2017, gli universitari albanesi ammontavano a circa 140.000, registrando un calo di circa 33.000 studenti (o del 19%) se si considerano gli ultimi cinque anni accademici.

Le cause principali sono due: in primo luogo, la tendenza d’invecchiamento dell’intera popolazione. Negli ultimi quattro anni infatti – riportando i dati Instat – la fascia d’età compresa tra i 15 e i 24 anni si è ridotta di 55.000 unità. Se, invece, si considera il decennio 2007-2017 la riduzione totale della fascia d’età sarà di circa -19%.

In secondo luogo, la ‘moda’ che sta influenzando i giovani albanesi riguardante il percorso universitario all’estero.

L’Italia è il paese che attira maggiormente gli studenti albanesi, soprattutto a causa della vicinanza, ma negli ultimi anni si è registrato un aumento del flusso degli studenti trasferitosi in Germania. Fatto testimoniato anche dal notevole aumento degli iscritti nei corsi di lingua tedesca in tutto il paese.