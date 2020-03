Il governo albanese ha approvato un documento con informazioni dettagliate sulla migrazione in Albania.

Il documento è stato preparato dal Ministero degli Interni per il periodo 2015-2018, ma contiene analisi della situazione attuale e previsioni per il futuro.

Secondo i dati, 1 584 137 albanesi vivono e lavorano al di fuori del territorio albanese, di cui 828 530 sono maschi e 755 607 femmine. La maggior parte degli emigranti albanesi si è stabilito in paesi vicini come l’Italia (455 468) e la Grecia (429 428). +

Mentre la popolazione albanese al 1° gennaio 2019 risulta essere di 2.862.427 abitanti, in calo dello 0,3% rispetto al 1 ° gennaio 2018. La popolazione albanese nel 2031, secondo proiezioni aggiornate, è stimata in 2 745 996 abitanti, ovvero 116 731 abitanti in meno.

“I movimenti migratori continuano a influenzare il declino e l’invecchiamento della popolazione. Ciò è dimostrato anche dal periodo 2015-2018, con un calo della popolazione di circa 14.000 unità, mentre, negli ultimi quattro anni, il tasso del calo della popolazione è stato del -0,2% all’anno”, afferma il documento.

Sempre secondo il documento, la ragione principale per lasciare l’Albania è “opportunità di lavoro” 84,0% e solo il 4,2% vuole emigrare perché sono del tutto disoccupati.

Il numero di emigranti albanesi nel 2018 è di circa 38 700 unità, mentre il numero di immigrati che sono entrati in Albania raggiunge la cifra di 23 700. La migrazione internazionale continua ad essere un fattore importante per gli sviluppi demografici del paese.

La predominanza degli espatriati rispetto ai nuovi arrivati ​​ha un impatto immediato sulla popolazione. Inoltre, la migrazione delle donne in età lavorativa e in età riproduttiva influisce sui più importanti indicatori demografici, come il calo della fertilità. Nel 2018, nella popolazione albanese, i giovani (0-14 anni) rappresentavano il 17,5% della popolazione, la popolazione in età lavorativa (15-64 anni) circa i due terzi (68,7%) della popolazione, mentre la popolazione di età superiore ai 65 anni rappresentava circa il 14% della popolazione del paese.

Stranieri in Albania: quanti sono e dove vivono

Il 1° gennaio 2019, risultano 14162 cittadini stranieri residenti in Albania, che appartengono alle seguenti categorie: immigrati economici regolari, studenti, richiedenti asilo; stranieri naturalizzati, immigrati per altri motivi. Inoltre, nel periodo 2015-2019, 1.300 cittadini hanno presentato domande al Ministero degli Interni per ottenere la cittadinanza albanese. Tirana ha il maggior numero di stranieri che lavorano, seguita dai distretti di Durazzo e Fier.

Gli stranieri lavorano principalmente come dipendenti e una piccola parte come lavoratori autonomi e / o come investitori. I cittadini stranieri sono entrati nel mercato del lavoro interno in quei settori in cui i datori di lavoro non riescono a trovare manodopera nel paese. I settori principali sono le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, l’industria dell’estrazione mineraria, il commercio al dettaglio o all’ingrosso, attività di costruzione e altri servizi.

I paesi di origine dei lavoratori stranieri sono Stati non appartenenti all’UE come Cina, Canada e Macedonia settentrionale, ma anche Stati membri dell’UE come Italia, Grecia e Francia. Alcuni provengono dal Kosovo e dagli Stati Uniti d’America.

