Pensioni, in Albania sono le più povere dei Balcani

La pensione media ha registrato un aumento del 3,8% durante lo scorso anno, arrivando ad un valore medio mensile di 12.167 leke rispetto ai 11.714 leke di media del 2016.

Secondo i dati ufficiali dell’istituto di previdenza sociale, la pensione media nelle città ammonta a 15.527 leke mentre è di 8.808 leke di media nelle zone rurali.

Entrambi questi indici hanno registrato un aumento rispetto al 2016, visto che rispettivamente erano pari a 14.873 e 8.556 l’anno precedente. Questo incremento è dovuto soprattutto all’indicizzazione delle pensioni e poiché sempre più sale il guadagno dei nuovi pensionati che aderiscono a questo schema.

La pensione media nel nostro paese, quindi, era di circa 96 euro nel 2017, il valore più basso nei Balcani Occidentali (Serbia, Montenegro, Macedonia, Bosnia).

Secondo uno studio effettuato dall’Unione Europea, infatti, con riferimento all’anno 2012, si nota che la differenza con gli altri paesi dell’area dei Balcani è marcata ed evidente: la Serbia, ad esempio, ha un valore medio nelle pensioni che si aggira sui 240 euro, 2,5 superiore a quello dell’Albania e senza considerare eventuale indicizzazione che potrebbe marcare ancora di più questa differenza. La pensione media più alta è del Montengro, con 323 euro, mentre quella più bassa è della Bosnia, con 178 euro circa.

Confronto ancor più a sfavore dell’Albania se si confronta il suo valore medio di pensione con paesi che sono già parte dell’Unione Europea. La pensione media di un cittadino tedesco, ad esempio, supera i 41.000 euro all’anno, in Italia oltre 27.000 euro, in Norvegia circa 58.000 euro e in Polonia circa 11.000 euro.

Sebbene l’economia del paese è in tendenza verso l’alto con una velocità superiore agli ultimi due anni, la protezione degli strati più vulnerabili dei cittadini lascia ancora molto a desiderare. I pensionati albanesi, infatti, sono considerati ‘mal pagati’ rispetto ai paesi vicini e non e la loro prospettiva negli anni avvenire non appare molto ottimistica: l’invecchiamento della popolazione, con conseguente riduzione della forza-lavoro, farà si che lo stato dovrà necessariamente optare per una nuova strategia dato che i contribuenti diminuiranno da una parte mentre dall’altra aumenterà il numero dei pensionati.