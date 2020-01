L’Italia continua a rimanere il principale partner commerciale dell’Albania in termini di esportazioni: secondo i dati di Instat, infatti, il 48% delle esportazioni totali del 2019 erano destinate al Bel Paese.

I dati Instat

Tuttavia, le esportazioni verso l’Italia hanno fatto registrare la decrescita maggiore (-4%) in valore assoluto del 2019 scendendo ad un totale di circa 1,4 miliardi di euro (143 miliardi di lek). Le cause principali di questo calo sono da attribuire alle “scarse” performance lavorative del settore tessile e calzaturiero (il 70% dei prodotti totali dei quali vengono esportati in Italia) e al crollo del valore dell’euro.

Anche il Kosovo ha confermato la sua seconda posizione tra i partner commerciali del Paese delle Aquile. A differenza dell’Italia, le esportazioni verso il Kosovo hanno fatto registrare la crescita maggiore in valore assoluto (+10%) salendo ad un totale di circa 250 milioni di euro (30 miliardi di lek).

Alle spalle di Italia e Kosovo c’è la Spagna, terza partner commerciale per esportazioni dell’Albania. Anche verso la Spagna le esportazioni sono leggermente aumentate nel 2019 (+1%) rispetto al 2018, raggiungendo un valore totale di circa 200 milioni di euro (24 miliardi di lek). I legami commerciali con la Spagna sono mantenute quasi completamente da un’unica azienda, Bankers Petroleum, il più grande produttore di petrolio in Albania, che ha in Spagna la sua più grande società concessionaria, CESPA.

Al quarto posto la Germania, con il 4,7% delle esportazioni totali, che ha fatto registrare un +5% nel 2019 raggiungendo un totale di circa 115 milioni di euro (14,2 miliardi di lek). Segue la Grecia al quinto posto, con il 4,3% delle esportazioni totali, che ha fatto registrare una decrescita del 2,5% rispetto al 2018 scendendo ad un totale di circa 104 milioni di euro (12.7 miliardi di lek).

Verso questi cinque stati menzionati, sono state spedite il 75% delle esportazioni totali dell’Albania nel 2019. Secondo un recente rapporto del Fondo Monetario Internazionale sulle esportazioni nei Balcani, l’Albania ha la più alta dipendenza da un singolo paese, ovvero l’Italia, il che rende il Paese delle Aquile dipendente dagli sviluppi commerciali del Bel Paese.