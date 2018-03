Albania: cresce età media della popolazione, oltre i 50 anni nel 2055

La popolazione dell’Albania invecchierà ad un ritmo molto rapido nei prossimi tre decenni.

L’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) nel 2017 ha aggiornato le statistiche globali sulla popolazione, prevedendo così che l’età media della popolazione albanese raggiungerà nel 2055 l’età di 50,6 anni dai 36,2 anni di media del 2015.

Tornando più indietro, nel 1950, l’età media della popolazione albanese era di 21 anni, poichè a causa della fine della seconda guerra mondiale ci fu un boom di nascite in tutti i paesi d’Europa, tra cui anche l’Albania.

Oggi, invece, si prevede che l’età media aumenterà costantemente. Secondo lo scenario dettato dallo studio dell’ONU, l’età media raggiungerà 41,5 anni – ovvero l’età media europea – nel 2030.

Secondo l’Istituto di Statistica Albanese (Instat), inoltre, l’indice del valore giovani-adulti è sceso dai 53 bambini ogni 100 adulti del 1989, a 32 bambini ogni 100 adulti del 2011. Il quadro è stato successivamente peggiorato dal censimento del 2011, dove si era osservato che il numero di anziani era più che raddoppiato, da 8 a 18 ogni 100 adulti.

Tutto ciò trova spiegazione nella forte emigrazione giovanile (dai 18 ai 35 anni) degli ultimi anni, causa scatenante principale dell’invecchiamento della popolazione.

In linea teorica, nei prossimi anni, il rapporto giovani-adulti dovrebbe diminuire ad un ritmo simile rispetto al crescente rapporto adulti-anziani nei prossimi anni: la previsione per il 2021 è che il numero dei giovani ogni 100 adulti sia di 25, mentre quello degli anziani di 23. Valore, quest’ultimo, che dovrebbe aumentare a 30 entro il 2031, provocando un conseguente invecchiamento di tutta la popolazione che cambierà la struttura demografica dell’intero paese.

La piramide demografica, infatti, si espanderà verso l’alto: la generazione nata nel periodo boom di nascite post seconda guerra mondiale passerà in eta pensionabile e la generazione degli anni ’90, invece, passerà in età ‘adulta’.

Quest’ultime saranno a loro volto sostituite in età ‘giovanile’ da altre generazioni, le quali, tuttavia, sono molto meno numerose – anche qui a causa per lo più della forte emigrazione – rispetto alle altre spiegando in questo modo l’espansione verso l’alto della piramide demografica.