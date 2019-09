Le entrate delle principali emittenti televisive in Albania l’anno scorso sono aumentate del 7%, guidate da TV Klan. Le emittenti tv più importanti hanno aumentato la loro quota di mercato rispetto all’anno precedente, segnando un peggioramento dell’indice di concentrazione del mercato.

Le principali emittenti TV in Albania hanno generato nel 2018 ricavi totali per 4,2 miliardi di lek, con un incremento del 7% rispetto al 2017, secondo i bilanci che le società hanno pubblicato nel Qendra Kombëtare e Biznesit, Centro Nazionale d’Affari albanese (simile alla Camera di Commercio italiana, n.d.t.)

L’indice di concentrazione del mercato è sceso all’84%, dall’82% che era un anno prima.

BIRN (Balkan Investigative Reporting Network) ha analizzato i bilanci delle nove principali società di Media che operano in Albania nel mercato della televisione a pagamento, in modo da vederne i ricavi e i guadagni, l’andamento generale delle prestazioni finanziarie del mercato e gli indicatori di concentrazione del reddito come misura indiretta della pluralità delle informazioni.

L’anno 2018 è stato il primo in tre anni in cui il mercato televisivo è cresciuto, ma la crescita registrata l’anno scorso non è stata uniforme. TV Klan ha aumentato le sue entrate del 26%, diventando la più grande emittente del Paese in relazione ai ricavi, una posizione che negli ultimi anni era sempre stata ricoperta da Top Channel.

Dal canto suo, Top Channel ha registrato un incremento minimo delle entrate, stimato allo 0,5%, mentre, tra le altre emittenti tv, ABC News ha registrato un calo del 30%, e Scan TV ha registrato un aumento del 27%.

L’indice di concentrazione, inteso come il peso delle quattro maggiori emittenti sul mercato, si è ulteriormente deformato. I quattro canali TV Klan, Top Channel, Media Vision e Focus Media insieme detengono l’84,6% del mercato, mentre nel 2017 i primi quattro, Top Channel, TV Klan, Media Vision e Ora News, insieme arrivavano all’82%.

L’indice di concentrazione del mercato è un indicatore internazionale che mira a misurare la diversità delle risorse informative dei cittadini di un Paese. La concentrazione è considerata elevata o troppo elevata se i quattro principali proprietari di Media ne controllano più della metà.

Nel caso dell’Albania, già solo le due emittenti principali del Paese, TV Klan e Top Channel, controllano insieme il 67% del mercato, mentre le altre condivide il resto del mercato. La concentrazione delle entrate nelle mani di due grandi emittenti è passata dal 64 del 2017 al 67% di ora.

Il mercato dei Media in Albania si concentra non solo sulle entrate finanziarie ma anche sulla proprietà delle infrastrutture di base, cosa che ha anche sollevato le preoccupazioni del Garante per la Concorrenza albanese.

Il più grande cambiamento nel mercato dei Media nel corso dell’ultimo anno è che TV Klan ha superato per la prima volta Top Channel come la più grande compagnia nel Paese. I suoi ricavi, di 1,46 miliardi di lek, sono stati leggermente superiori a quelli di Top Channel, che ne ha registrati 1,37 miliardi, ma in proporzione sono aumentati del 26% su base annua.

TV Klan è attualmente di proprietà della famiglia Frangaj, con una partecipazione al 60% di Aleksandër Frangaj e al 40% di Alba Gina.

Frangaj e Gina erano precedentemente azionisti di ABC News, una emittente che negli ultimi anni deteneva il 2,9% del mercato, ma che ha visto un forte calo delle entrate del 30%.

Secondo i dati pubblicati dal Qendra Kombëtare e Biznesit, ABC News è stata venduta per 600 mila euro alla ABC MANAGEMENT, nuova società registrata in Albania di cui la proprietaria è la cittadina greca Efthymia Gkouma.