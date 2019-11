L’A.C.C. , L’Autorità Aviazione Civile dell’Aeroporto Internazionale ‘Madre Teresa’ di Tirana, ha fornito i dati ufficiali sul traffico aereo complessivo in Albania per il mese di settembre.

Come riporta anche il sito di Scan TV, su un totale di 340.282 passeggeri che hanno viaggiato da e per Rinas, circa 49.000 sono passeggeri di voli charter.

Stando sempre al rapporto per settembre 2019, la società italiana Blue Panorama possiede il 16% del mercato totale, con un traffico di 54.459 passeggeri, seguita da Ernest Airlines con il 15% del mercato e 49.504 passeggeri.

I voli charter, cioè quelli fatti con aerei non di linea (quindi senza programmazione oraria e calendarizzata) detengono il 14% del mercato per il solo mese di settembre.

Se, però, consideriamo il numero di passeggeri che volano con Pegasus Airlines (compagnia low-cost turca con sede ad Istanbul, n.d.r.), che opera voli charter per l’aeroporto di Antalya (Adalia, in italiano), il numero totale è ancora più elevato, occupando così il 15% del mercato con una cifra di 52.019 passeggeri.

Dai dati A.A.C., si nota facilmente che le compagnie che volano in Italia, come Air Albania, Albawings, Blue Panorama, Ernest e Alitalia detengono la quota maggiore nel mercato del trasporto aereo per settembre 2019, con circa il 51% del totale.

Rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, i numeri sono aumentati dopo che la compagnia albanese “Air Albania” è entrata nel mercato con le tre nuove destinazioni di Roma, Milano e Bologna.

Se si considera il triennio 2017-2018-2019, si nota che Wizz Air ha la crescita più elevata sul mercato, un +140% a settembre 2019 rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Seguita da Lufthansa, che ha registrato un aumento dell’ 89% del numero di passeggeri rispetto a un anno prima. Anche i voli charter sono aumentati del 5%.

Leggi anche