Albania, numero di matrimoni in calo. Tirana detiene il record negativo

Il numero di matrimoni è in calo in Albania, secondo quanto riportato dai dati dell’Istituto di statistica albanese Instat. Non solo, poiché parallelamente è aumentato anche il numero di divorzi; negli ultimi dieci anni, infatti, i divorzi hanno avuto un aumento del 10% ogni 100 matrimoni.

I dati Instat riguardanti i divorzi si basano ovviamente su tutti i casi prettamente ‘risolti’: ovvero i divorzi arrivati al termine e del percorso legislativo e divenuti ufficiali.

I dati Instat

Il record negativo di matrimoni è detenuto dalla capitale Tirana, con 7.1 matrimoni ogni 1000 abitanti. D’altra parte, invece, sono i cittadini di Lezhe (Alessio) ad avere il valore più alto, con 10.2 ogni 1000 abitanti.

Seguono Berat con 9.2, Dibra con 8.7, Durres e Fier con 8.3, ed Elbasan con 8.2. Valori ancora più bassi per Vlore e Shkoder, rispettivamente con 7.6 e 7.4 matrimoni ogni 1000 abitanti.

Il trend di quest’anno come anche quello precedente evidenzia come per le nuove generazioni i matrimoni siano in calo. Circa 23.000 matrimoni sono stati registrati ufficialmente nel 2017; il 5,7% in meno rispetto al 2013.

In crescita anche l’età media

Inoltre, è in crescita l’età media di matrimonio per entrambi i generi: gli uomini sono passati negli ultimi anni da 28,5 a 30,4 anni, mentre le donne da 23,1 a 25,1 anni. I dati sono stati presi dal Ministero di Giustizia.

Prendendo come riferimento il 2016, ad esempio, si sono registrati 22.562 matrimoni; tuttavia, solo in 3300 matrimoni la sposa aveva un’età pari o inferiore ai 19 anni, mentre in addirittura 179 matrimoni la sposa aveva un età superiore ai 50 anni.

Numeri che dimostrano l’aumento dell’età media di matrimonio, specie nelle donne: non a caso, infatti, il valore percentuale delle donne che si sposano ad un’età pari o inferiore di 19 anni è sceso dal 29% registrato nel 2017, al 15% registrato lo scorso anno.

Ecco la tabella riassuntiva dei matrimoni nelle principali città albanesi ogni 1000 abitanti: