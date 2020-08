La provincia di Durazzo ha “spodestato” quella di Fier al secondo posto della classifica delle province più popolate d’Albania, secondo i dati Instat in riferimento al 2020.

Per l’istituto di statistica nazionale, infatti, sono circa 290.700 gli abitanti di Durazzo che, grazie ad una crescita dello 0,2% rispetto al 2019, ha superato per la prima volta in termini di popolazione la provincia di Fier. Quest’ultima, a causa di un calo dell’1,7% rispetto al 2019, è scesa al terzo posta con una popolazione di circa 289.900 abitanti.

La provincia di Fier, inoltre, è quella ad aver fatto registrare la più grande contrazione in termini percentuali di popolazione (assieme alla provincia di Elbasan) dal 2001 ad oggi: in questo ventennio, le due province hanno perso circa 92.000 abitanti.

Tuttavia, anche tutte le altre province d’Albania al di fuori di Tirana – come Lezha, Valona Argirocastro, Berat, Korça, Scutari, Dibra e Kukës – hanno fatto registrare trend negativi negli ultimi due decenni.

La provincia di Argirocastro, dal 2001 ad oggi, detiene il record in negativo di provincia con la maggior riduzione di popolazione in termini numerici, dopo esser passata dai circa 113.000 del 2001 ai circa 59.000 del 2020. Questo dato, in aggiunta, la rende la provincia meno popolata del Paese delle Aquile (nel 2001 era la provincia di Kukës).

Tirana e Durazzo le uniche in crescita

Le province di Tirana e Durazzo (anche se molto meno rispetto alla capitale) sono le uniche ad aver fatto registrare trend positivi nell’ultimo ventennio, grazie soprattutto alle migrazioni interne.

I grandi spostamenti verso la capitale degli ultimi anni, infatti, hanno portato la provincia di Tirana a quasi raddoppiare la sua popolazione dal 2001 ad oggi passando da circa 597.000 a circa 906.000 abitanti. Migrazioni interne che hanno aumentato anche la popolazione di Durazzo (+19% dal 2001): la provincia adriatica è oggi la seconda più popolata di tutto il paese (nel 2001 solo quarta, alle spalle di Tirana, Fier ed Elbasan).

Tuttavia, le crescite di Tirana e Durazzo non sono riuscite a compensare le contrazioni di tutte le altre province dell’Albania, che di conseguenza ha “perso” circa 217.000 abitanti dal 2001 ad oggi (in pratica una città come Korça). Il nuovo censimento, rinviato a causa della pandemia COVID-19, farà ulteriore chiarezza sui dati della popolazione della Paese delle Aquile, attualmente stimata a 2,86 milioni di abitanti.

Provincia 2020 (abitanti) Tirana 906.166 Durazzo 290.697 Fier 289.889 Elbasan 270.074 Korça 204.831 Scutari 200.007 Valona 188.992 Lezha 122.700 Berat 122.003 Dibra 115.857 Kukës 75.428 Argirocastro 59.381