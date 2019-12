Sono 1680 i cittadini italiani che vivono e lavorano in Albania nel 2019, secondo i dati pubblicati dall’Anagrafe Italiani residenti all’estero (AIRE).

Il 76,1% del totale dei cittadini italiani è emigrato in Albania, mentre l’11,5% è nato nel Paese delle Aquile. In totale sono 89 (il 5,3%) i cittadini italiani che hanno acquisito la cittadinanza albanese.

Stando ai dati dell’AIRE, il 16,8% (282 in termini numerici) dei cittadini italiani vive in Albania da meno di un anno; il 26,5% (445 in termini numerici) è in Albania da uno a tre anni; il 21,8% (366 in termini numerici) risiedono in Albania da tre a cinque anni; il 23,9% (366 in termini numerici) da cinque a dieci anni; l’11% (180 in termini numerici) da più di dieci anni.

Gli stranieri in Albania

Secondo i dati dell’istituto di statistica nazionale, sono 14.162 i cittadini stranieri con permesso di soggiorno che vivevano e lavorano in Albania nel 2018 facendo registrare una crescita del 9,7% rispetto al 2017.

In totale sono state 9090 le richieste di permesso di soggiorno in Albania nel 2018: a guidare questa particolare classifica c’è l’Iran, con 2223 richieste di permesso di soggiorno, seguito da Italia (1709), Kosovo (996), Turchia (875), Grecia (207), Stati Uniti (350), Cina (213), Siria (260), Macedonia (154) e Regno Unito (132).

Per la maggior parte (il 72,4% del totale), i permessi di soggiorno sono stati rilasciati per motivo di lavoro e di ricongiungimento famigliare, rispetto a quelli per motivi umanitari (18,1%) e di studio (4,5%). 345, invece, sono stati i cittadini che hanno acquisito la cittadinanza albanese nel 2018 facendo registrare una crescita del 9,2% rispetto all’anno precedente.

Le richieste di asilo in Albania

I richiedenti asilo in Albania erano 4386 nel 2018, in esponenziale aumento rispetto al 2017. Le principali nazioni che hanno richiesto asilo nel Paese delle Aquile sono Siria (con 3089 richieste), Pakistan (con 1246 richieste) , Iraq (671 richieste), Palestina (395 richieste), Algeria (con 378 richieste) e Marocco (con 344 richieste).

Le persone che sono entrate illegalmente in Albania nel 2018 erano 6893, registrando anche qui un’esponenziale crescita rispetto al 2017 (1049). Tutte queste persone, principalmente, provengono da paesi come Siria, Pakistan, Iraq, Algeria, Libia e Palestina.