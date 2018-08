Secondo l’ultima pubblicazione dell’Istituto di statistica albanese – Instat (dati 2017), i cittadini stranieri con permesso di soggiorno in Albania ammontano a 12.906, valore che ha registrato una crescita del 3,1% rispetto al 2016.

Dei 12.906 cittadini stranieri, il 59,2% è europeo in calo rispetto al 66,5% dello scorso anno. D’altra parte, invece, i cittadini stranieri in Albania che non hanno il permesso di soggiorno sono 1049 – in aumento del 14,6% – di cui la maggior parte proviene da paesi come Siria, Algeria e Libia. A questi paesi è legata la maggior parte delle richieste di asilo in Albania nel 2017 (309 richieste), in aumento del 12,5% rispetto al 2016.

Gli stranieri in Albania

Il numero di stranieri con permesso di soggiorno in Albania, nel 2017, componeva lo 0,4% dell’intera popolazione del paese rispettivamente suddivisi in 8395 di sesso maschile e 4511 di sesso femminile.

Mentre le richieste di permesso di soggiorno nel 2017 ammontavano a 9027: a guidare questa particolare classifica c’è l’Iran, con 1963 richieste di permesso di soggiorno, seguito da Italia (1779), Kosovo (978), Turchia (863), Grecia (295), Stati Uniti (280), Cina (259), Siria (229), Macedonia (167) e Regno Unito (152).

Come già detto, i cittadini stranieri provengono per lo più dall’Europa (7637), seguiti da quelli asiatici (3618) e dai restanti (Africa-Oceania-America) con 1651.

Le motivazioni

Nel 2017, le principali richieste di permesso di soggiorno sono arrivate per motivazioni lavorative (49,1%), seguite da quelle per ricongiungimento famigliare (23,1%), quelle per scopi umanitari (18,4%), quelle per motivi di studio (5,1%) e quelle per altri motivi (4,3%).

Sempre nel 2017, 316 persone hanno acquisito la cittadinanza albanese, registrando così un incremento del 12,5% rispetto al 2016. D’altra parte, invece, 651 persone hanno ‘abbandonato’ la cittadinanza albanese, registrando un incremento del 32,9% rispetto al 2016.

Le richieste di asilo in Albania

I richiedenti asilo in Albania erano 309 nel 2017, in aumento del 28,8% rispetto al 2016. Le principali nazioni che richiedono asilo nel paese delle aquile sono Siria (con 111 richieste), Algeria (con 61 richieste) e Afghanistan (con 29 richieste).

Le persone che sono entrate illegalmente in Albania nel 2017 erano 1049, registrando anche qui una crescita del 14,6% rispetto al 2016. Tutte queste persone, principalmente, provengono da paesi come Algeria, Libia e Siria.