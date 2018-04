ILO: solo 6,9% dei disoccupati albanesi è coperto da previdenza sociale

Nonostante i significativi progressi nell’espansione e nella crescita della previdenza sociale, in molti paesi del mondo il diritto alla protezione sociale è ancora molto lontano.

Solo il 45% della popolazione mondiale è coperto da almeno un beneficio della ‘protezione dei lavoratori’ mentre il restante 55% – quasi 4 miliardi di persone – no. I dati sono stati pubblicati dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) in una pubblicazione recente.

L’Albania è settima in Europa e nell’Asia centrale se si considera la classifica dal basso, ovvero dall’indice più basso per copertura sociale.

Secondo la pubblicazione dell’ILO, soltanto il 6,9% dei disoccupati in Albania è ‘protetta’ ricevendo pagamenti sociali; in una visione che comprende l’intera area dei Balcani occidentali, solo la Bosnia ha un valore inferiore rispetto a quello albanese e che ammonta a circa il 2% dei disoccupati. Situazione migliore, invece, in Serbia (8,8%) e Macedonia (11,5%).

A guidare la classifica ci sono Irlanda, Finlandia, Germania, Belgio e Austria con il 100% di copertura per quanto riguarda la previdenza sociale. Situazione diametralmente opposta per Armenia (0%), Turchia (1,4%) e Azerbaigian (1,6%).

La previdenza sociale – si legge nel rapporto dell’ILO – svolge un ruolo chiave nella sicurezza del reddito per uomini e donne in età lavorativa attraverso benefici come maternità pagata, assegno di disoccupazione, protezione contro gli infortuni sul lavoro e indennità per invalidità.

Tutti questi elementi contribuiscono al rafforzamento e alla promozione di posti di lavori dignitosi e produttivi. Inoltre, la previdenza sociale facilita i cambiamenti strutturali all’interno delle economie e dei mercati del lavoro, contribuendo a una crescita sostenibile.

Dati generali del rapporto