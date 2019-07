Nel 2017, 825.000 persone hanno acquisito la cittadinanza di uno stato membro dell’Unione Europea secondo i dati dell’istituto di statistica europeo (Eurostat).

Oggi, 23 luglio 2019, Eurostat, l’ufficio dell’Unione Europea che si occupa di raccogliere dati e statistiche dai paesi dell’Unione, ha diffuso una serie di dati sull’acquisizione della cittadinanza nei paesi europei: risalgono al 2017 e sono gli ultimi dati che abbiamo a disposizione per capire quali e quanti cittadini abbiano ottenuto la cittadinanza in ciascuno stato europeo (tra il 2016 e il 2017 domande in calo)

Da dove arrivano i nuovi europei

I paesi dell’UE che hanno rilasciato più cittadinanze nel 2017 sono l’Italia (18% del totale), Regno Unito (15% del totale), Germania e Francia (14% del totale) e Svezia e Spagna (8% del totale). I cittadini del Marocco (8%), dell’Albania (7%) e di India e Turchia (4%) sono coloro che hanno acquisito il maggior numero di cittadinanze in uno stato membro UE.

Nello specifico i cittadini del Paese delle Aquile hanno acquisito la maggior parte delle cittadinanze in Grecia e in Italia (il 97% del totale combinato), quelli marocchini in Francia, Spagna e Italia (83% del totale), quelli indiani nel Regno Unito (53% del totale) mentre quelli turchi in Germania (50% del totale).

Richieste di naturalizzazione degli albanesi

Grecia supera l’Italia

In totale sono state 58.853 le cittadinanze totali acquisite da i cittadini albanesi nei paesi membri dell’UE nel 2017. La Grecia è il paese che ha rilasciato il maggior numero di cittadinanze ad albanesi (29.769 totali), seguita dall’Italia con 27.112 cittadinanze rilasciate.

I cittadini albanesi hanno iniziato ad ottenere la cittadinanza di un paese UE in generale nel 2008 (17.000), per poi arrivare al valore record del 2016, con circa 67.500.

In questi anni, sempre la Grecia e l’Italia sono i paesi che hanno rilasciato più cittadinanze agli albanesi, non un caso visto che sono i paesi che ospitano più emigranti albanesi: in Grecia (per la prima volta nel 2007) hanno ottenuto la cittadinanza 180.000 albanesi, mentre in Italia (per la prima volta nel 2008) circa 175.600.

Segue il Regno Unito, con circa 11.000 albanesi che hanno ottenuto la cittadinanza britannica, la Germania, con 6000 cittadinanze rilasciate, il Belgio (5.582), la Francia (3.746), la Svezia (1.262) e l’Austria (1.070).

In totale, dal 2008 a oggi, hanno acquisito la cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea 390.889 cittadini albanesi, che rappresentano circa il 14% della popolazione che vive attualmente in Albania (2,86 milioni, per le stime dell’Istituto di Statistica Albanese – INSTAT).

Leggi anche